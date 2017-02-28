Умер первый российский исполнитель роли Иисуса в рок-опере Jesus Christ Superstar

Фото: m24.ru

Актёр Олег Казанчеев, первый в России исполнитель главной роли в рок-опере «Иисус Христос – суперзвезда», скончался в Москве на 62-м году жизни. Олега Алекссевича не стало 6 марта, он долгое время боролся с тяжёлой болезнью. Об этом сообщается на страничке театра имени Моссовета в соцсети Facebook, передаёт «Лента.ру».

«Театр на Таганке, Театр МОСТ, Театр имени Моссовета – Олегом Казанчеевым была создана галерея мощных сценических образов, память о которых жива и будет продолжать жить в сердцах зрителей», – говорится в сообщении театра.

Дочь актёра Анастасия рассказала, что её отец давно болел. «Почти год не выходил из дома, состояние у него было тяжёлое, сегодня он скончался», – добавила она.

Отпевание Казанчеева состоится в пятницу, 10 марта, в одном из московских храмов. Место захоронения пока не определено.

Олег Казанчеев родился 16 апреля 1956 года. Он окончил Щукинское театральное училище. Помимо театра имени Моссовета, он работал театре на и театре МОСТ. На роль Иисуса в постановку Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса был приглашён в 1990 году.

Также актёр много снимался в кино. Среди его работ – роли в фильмах «Мы из джаза», «Ученик лекаря», «Всадник по имени Смерть», «Слуга государев» и других. Также он снимался во многих российских сериалах, среди которых – «На углу, у Патриарших–3», «Спецгруппа», «Сеть», «Зверобой».

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