В каждой седьмой амурской компании женщин не поздравляют с 8 Марта

Фото: ilenta.com

В Амурской области 14 % компаний не поздравляют женщин с 8 Марта. Почти в половине – 46 % – дарят цветы, конфеты и/или алкоголь. В каждой третьей компании – 31 % – проходит праздничное чаепитие. В каждой пятой организации – 22 % – всем сотрудницам дарят подарочные сертификаты, а в каждой десятой – 12 % – руководство ограничивается устным поздравлением или дарит открытку. Опрос среди компаний провел сайт по поиску работы и персонала HeadHunter.

На вопрос «Какие подарки из этого списка являются лучшими?» мужчины и женщины ответили по-разному. Прекрасный пол предпочтет получить подарочные сертификаты (53 %), цветы (29 %) или билеты в театр или кино (23 %). А вот у мужчин на третьем месте по популярности оказался праздничный обед, его отметили 16 % респондентов. Кроме этого, среди мужчин 28 % тех, кто затруднился с выбором подарка.

Как утверждают участники опроса, только в трети компаний (33 %) каждый год по-разному поздравляют сотрудниц, в 52 % предпочитают это делать одинаково. При этом поздравления нравятся 42 % женщин, а 47 % точно обидятся, если их не поздравить с 8 Марта.

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#праздники

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