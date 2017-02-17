Минобороны официально подтвердило гибель 28-го российского военнослужащего в Сирии

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В сирийской Пальмире погиб 24-летний российский военнослужащий Артём Горбунов. По данным Минобороны, он был убит во время попытки боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) прорвать позиции сирийских войск. Рядовой Горбунов стал 28-м официально признанным российским военным, погибшим в сирийской кампании, пишет «Коммерсантъ».

Первая информация о гибели рядового контрактной службы Горбунова появилась в социальной сети «ВКонтакте». 3 марта его жена Софья разыскивала в сообществе, посвященном 96-й отдельной разведывательной бригаде Западного военного округа, телефон начальника штаба бригады. В понедельник она подтвердила изданию факт гибели своего мужа, уточнив, что он «погиб при исполнении служебных обязанностей».

В штабе 96-й бригады от комментариев в понедельник воздерживались, однако поздно вечером гибель рядового Горбунова была подтверждена официально. В Минобороны РФ сообщили, что он погиб 2 марта в районе Пальмиры «при отражении попытки прорыва группы боевиков «Исламского государства» позиций сирийских войск, где находились российские военные советники». В ведомстве уточнили, что рядовой Горбунов будет представлен к государственной награде. Он стал 28-м российским военнослужащим, чью гибель Минобороны признало официально. У Артёма остался маленький ребенок.

2 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по взятию Пальмиры. Она длилась почти полтора месяца и, как утверждают в Генштабе ВС РФ, была спланирована и проведена под руководством российских военных советников. За это время бойцы сирийской правительственной армии вместе с отрядами ополченцев с боями продвинулись примерно на 60 километров, установив полный контроль над городом.

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#военные #происшествия

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