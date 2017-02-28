Миллиардер Михельсон опередил миллиардера Усманова: обзор прессы

Фото: newspile.ru

Россияне проводят на рабочих местах на 8 часов больше; мнимые сделки позволили вывезти за границу около триллиона рублей; в Японии сроки пребывания на посту премьер-министра продлены; на смену бумажным ПТС в России придут электронные – эти новости заинтересовали ведущего «Авторадио-Благовещенск» Павла Савинкина, и он включил их в сегодняшний обзор прессы.

Полный абзац

«Российская газета» привлекает заголовком «Там можно найти триллион». Обуреваемый вполне естественным желанием узнать, где же можно так удачно порыться, чтобы хоть чуток разбогатеть, обозреватель начал читать. Тем, что узнал, он делится с читателями. Через мнимые сделки за границу вывезли около триллиона рублей, что подсчитано Счетной палатой. В общем-то, на то она и Счетная. В качестве иллюстраций одной из схем незаконного перемещения капитала называют занижение цен перевозимого товара, например, ювелирных украшений.

Странно, что те, кто вывозит капитал, еще хоть как-то маскируется.

Вам статья

Еще в «РГ» пишут о том, что производство водки в этом году вырастет на 10 %. Но не это самое интересное. Самое-самое – это сообщение о том, что в Японии решили продлить полномочия премьер-министра. И отныне Синдзо Абэ может руководить страной 9 лет, вместо шести, как было установлено ранее. И глядя на фотографию лидера России В. Путина, иллюстрирующего другой материал, Павел Андреевич подумал, что не все возможности в России еще исчерпаны.

Также в номере

Еще читатели узнают о том, что с 1 июля в России перестанут выдавать бумажные паспорта транспортных средств. Им на смену придут электронные.

Еще пишут о том, что россияне стали проводить на рабочем месте на 8 часов больше. Что тут можно добавить… Да мы и ночевать готовы, лишь бы не расставаться с любимой работой!

Еще, думается автору обзора, интересно узнать, что экс-губернатор Сахалина Хорошавин свою вину по делу о взятках не признал. При этом газета поясняет, что Хорошавин имел свою долю во всех крупных проектах на острове. Интересно, вызовет ли это у кого-нибудь удивление?

Очень интересно

«Амурская правда» сегодня рассказывает о поздравительной акции, организованной партией «Единая Россия». Ее смысл – в написании теплых пожеланий в связи с 80-летием Валентины Терешковой.

Еще – в преддверии Международного женского дня – газета рассказывает об участковом уполномоченном, хотя, по большому счету (в обход правил русского языка) хочется сказать – «участковой уполномоченной», потому что полицейского (полицейскую) зовут Ниной. Нина Колдина – гроза местных хулиганов, знает вверенную ей территорию от и до и решительно говорит «нет» на попытки хулиганов назначить ей свидание.

Также в номере

Еще газета прощается с руководителем АмурАССО Владимиром Сушковым. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Поэтому в столицу вылетело все руководство компании вместе с близкими, друзьями и партнерами по бизнесу. Свои соболезнования семье и родственникам усопшего выразили губернатор Амурской области А. Козлов и председатель аксобрания Константин Дьяконов.

На посошок

Завершается обзор «Комсомольской правдой», в которой есть несколько строк о том, что Джейн Фонда показала, как можно шикарно выглядеть в 80 лет. Подумаешь, какая-то Джейн Фонда! Посмотрите на нашу гордость – Валентину Терешкову! А то Джейн, видите ли, Фонда…

Еще пишут о том, что самый богатый россиянин – это уже Михельсон (17,5 млрд долларов). Усманов, несколько лет занимавший первую строчку, стал только пятым. Про героя анекдотов Абрамовича даже и не слышно ничего – опустился.

Ну а самое-самое в газете (да все, поди, уже об этом слышали), как 16-летняя благовещенка полностью разделась в ночном клубе за 15 тысяч рублей. «Наверное, очень кушать хотелось», – с грустью подумал Павел Андреевич.

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#СМИ

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