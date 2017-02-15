Фото: tass.ru

Известный российский путешественник Федор Конюхов планирует подняться в стратосферу на воздушном шаре с космодрома Восточный. Об этом он рассказал журналистам в Ставрополе после встречи с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, сообщает ТАСС.

«Старт мы хотим дать с космодрома Восточный, который сейчас строится, в 2020 году с космодрома уже будут взлетать космонавты. Мы хотим привлечь внимание всего мира к нашему космодрому, что он не секретный, частный, он открыт всему миру для изучения космического пространства. Я втайне верю, что с космодрома Восточный люди полетят на Луну и на Марс», – сказал путешественник.

По словам Конюхова, воздушный шар будет «гигантским», объемом около 100 тысяч кубометров. Разработкой и строительством занимаются ученые и конструкторы шести стран, в том числе России. «Уже строят шар, в апреле полечу смотреть, как строится кабина – я буду находиться в гондоле, в условиях разреженного воздуха, практически как космонавт. Оборудование будет похоже на то, что есть на подводных лодках, углекислый газ будет преобразовываться в кислород», – пояснил он.

В планах путешественника подняться на высоту 25 километров над уровнем моря, ранее рекордом была высота в 21 километр, установленная воздухоплавателем из Индии. «Но у нас есть и научная цель – сейчас ученые разработали технологию, как латать озоновые дыры, и эти приборы я буду испытывать», – отметил Конюхов.

Ранее ТАСС сообщало, что путешественник планировал подняться в стратосферу в сентябре 2017 года с территории Якутии. В Ставропольском крае Федор Конюхов совершает сейчас тренировочные полеты на планере.

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#жизнь #космодром

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