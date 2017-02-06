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8 Марта благовещенок в центре города одарят цветами

8 Марта благовещенок в центре города одарят цветами

Благовещенский волонтёр в Международный женский день проведёт праздничную акцию. В 13 часов в центре города Игорь Меметов с помощниками будет раздавать проходящим женщинам тюльпаны.

«Мы стартуем с перекрёстка улицы Зейской и 50-летия Октября и пойдём в сторону автовокзала. Хотим, чтобы акция была не такой быстрой, чтобы за 3 минуты управиться, а чтобы растянулась хотя бы минут на 10», – рассказал ИА «Амур.инфо» Игорь Меметов. Ему помогут волонтёры из политехнического техникума.

Изначально планировалось закупить 250 тюльпанов. «У меня вчера прилетели цветы из Москвы. Вместо 250 штук мы раздадим 300. Их я приобрёл за свои средства», – сказал Игорь Меметов.

Волонтёр призывал откликнуться спонсоров для покупки цветов, но никто не откликнулся. «И тогда я решил заказать цветы сам, за свой счёт. Сначала оплатил 250 штук, потом подумал – лучше 300. И вот когда я уже всё оплатил – в целом вышло более 11 000 рублей – на меня вышли журналисты газеты "Моя Мадонна" и спросили, можно ли вместе с нами провести акцию, сказали, что возместят часть денег», – сказал Игорь Меметов.

«В нашем Благовещенске категорически не хватает добра. И пусть хотя бы триста горожанок, получив цветок, улыбнутся, у них поднимется настроение, им станет приятно. Мне кто-то говорит: а если цветы замёрзнут? Знаете, даже если и так, всё равно приятный момент будет у каждой, кто получит тюльпан. Ещё сейчас думаю над тем, чтобы купить открыточки и вручать вместе с цветком», – добавил активист.

Просмотров всего: 2355

#жизнь #праздники

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Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • Сашковна

    Сашковна
    6 часов назад

    Вот это действительно добрая новость)

  • Туж2

    Туж2
    6 часов назад

    Дискриминация по территориальному признаку.

    З.Ы. Понимаешь тока в центре, а на окраинах микрорайонах и прочих пятых стройках?

  • S kak $

    S kak $
    6 часов назад

    Кто такой Игорь Меметов, чем он занимается кроме благотворительности? Молодец, конечно, но какую цель преследует и за какой счёт? Неужели "просто так"? Тогда благородно!

  • Благовещенск 28rus

    Благовещенск 28rus
    6 часов назад

    Он, не чего не преследует, только хочет мир чуть-чуть ярче сделать!!!

  • ღ♥ღ Трофимова Юлия ღ♥ღ

    ღ♥ღ Трофимова Юлия ღ♥ღ
    6 часов назад

    В 13.00 стою на перекрёстке улиц Зейской и 50-летия Октября

  • ღ♥ღ Трофимова Юлия ღ♥ღ

    ღ♥ღ Трофимова Юлия ღ♥ღ
    6 часов назад

    ))))

    А если серьезно, Игорь молодец!

  • smoosy

    smoosy
    5 часов назад

    Игорь, спасибо за такой поступок! Сегодня это редкость! Меня завтра там не будет, но мне приятно от самого факта, что сколько женщин вы завтра сделаете чуточку счастливее просто так))))

  • Ирэнио

    Ирэнио
    5 часов назад

    Какой МОЛОДЕЦ!!! Как приятно, даже не получив цветок, порадоваться за других!Это достойно уважения! Счастья, Вам, Игорь!

  • ММС

    ММС
    4 часа назад

    "Какой молодец!", "Какой благородный поступок!", "Хочет мир чуть ярче сделать".... Сколько ещё до безобразия наивных людей. В любом деле всегда есть причина и повод. Человек засветился, его имя теперь на слуху, а это даже больше чем реклама. Посмотрите фильм "Сваты" вот там во многом схожая ситуация, когда Иван Степан на 8 марта безвозмездно раздавал цветы всем дамам и потом получил больше чем мог представить.....

  • РАМ

    РАМ
    4 часа назад

    ММС

    "Какой молодец!", "Какой благородный поступок!", "Хочет мир чуть ярче сделать".... Сколько ещё до безобразия наивных людей. В любом деле всегда есть причина и повод. Человек засветился, его имя теперь на слуху, а это даже больше чем реклама. Посмотрите фильм "Сваты" вот там во многом схожая ситуация, когда Иван Степан на 8 марта безвозмездно раздавал цветы всем дамам и потом получил больше чем мог представить.....



    Правильно. АИ упорно толкает криминальное лицо в массы.



  • Б-29

    Б-29
    3 часа назад

    РАМ

    Правильно. АИ упорно толкает криминальное лицо в массы.

    А что инфа 146% про лицо криминальное?

    Или вас жаба душит от нормального поступка?

  • сталь

    сталь
    3 часа назад

    ММС

    "Какой молодец!", "Какой благородный поступок!", "Хочет мир чуть ярче сделать".... Сколько ещё до безобразия наивных людей. В любом деле всегда есть причина и повод. Человек засветился, его имя теперь на слуху, а это даже больше чем реклама. Посмотрите фильм "Сваты" вот там во многом схожая ситуация, когда Иван Степан на 8 марта безвозмездно раздавал цветы всем дамам и потом получил больше чем мог представить.....



    Так чего же Вы ждёте? Срочно засветитесь", или слабО?

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    Б-29

    РАМ

    Правильно. АИ упорно толкает криминальное лицо в массы.

    А что инфа 146% про лицо криминальное?

    Или вас жаба душит от нормального поступка?





    Если бы я у девушки своровал деньги, то мне бы потом было стыдно перед всеми. А тут герой с татухой...



  • ММС

    ММС
    1 час назад

    сталь

    ММС

    "Какой молодец!", "Какой благородный поступок!", "Хочет мир чуть ярче сделать".... Сколько ещё до безобразия наивных людей. В любом деле всегда есть причина и повод. Человек засветился, его имя теперь на слуху, а это даже больше чем реклама. Посмотрите фильм "Сваты" вот там во многом схожая ситуация, когда Иван Степан на 8 марта безвозмездно раздавал цветы всем дамам и потом получил больше чем мог представить.....



    Так чего же Вы ждёте? Срочно засветитесь", или слабО?



    Зачем?!

  • Благовещенск 28rus

    Благовещенск 28rus
    1 час назад

    Зависть это самая плохая черта человека, не правда ли РАМ

  • РАМ

    РАМ
    1 час назад

    Благовещенск 28rus

    Зависть это самая плохая черта человека, не правда ли РАМ



    Завидовать тут нечему. Воровство и убийство - это человеконенавистнические деяния.



  • Кэссик

    Кэссик
    16 минут назад

    ММС"Какой молодец!", "Какой благородный поступок!", "Хочет мир чуть ярче сделать".... Сколько ещё до безобразия наивных людей. В любом деле всегда есть причина и повод. Человек засветился, его имя теперь на слуху, а это даже больше чем реклама. Посмотрите фильм "Сваты" вот там во многом схожая ситуация, когда Иван Степан на 8 марта безвозмездно раздавал цветы всем дамам и потом получил больше чем мог представить.....


    Плюсую.

  • виталя1979

    виталя1979
    5 минут назад

    Что думаю я. Вот человек говорит , что хотел сначала найти спонсоров. Потом он их не нашёл и решил на свои деньги купить. Зачем это рассказывать, если речь идёт о "просто поступке делающим жизнь ярче"? По моему тут просто молча купил бы и раздал бы без афиширования. А так все смахивает на дешевую акцию. Хотя есть деффачки, которые в издательство от" восторгу" и всячески с вилами в руках будут тебе говорить - "аштозделалты?"

  • виталя1979

    виталя1979
    4 минуты назад

    ... Которые визжат от "восторгу" ...

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