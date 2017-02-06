8 Марта благовещенок в центре города одарят цветами

Благовещенский волонтёр в Международный женский день проведёт праздничную акцию. В 13 часов в центре города Игорь Меметов с помощниками будет раздавать проходящим женщинам тюльпаны.

«Мы стартуем с перекрёстка улицы Зейской и 50-летия Октября и пойдём в сторону автовокзала. Хотим, чтобы акция была не такой быстрой, чтобы за 3 минуты управиться, а чтобы растянулась хотя бы минут на 10», – рассказал ИА «Амур.инфо» Игорь Меметов. Ему помогут волонтёры из политехнического техникума.

Изначально планировалось закупить 250 тюльпанов. «У меня вчера прилетели цветы из Москвы. Вместо 250 штук мы раздадим 300. Их я приобрёл за свои средства», – сказал Игорь Меметов.

Волонтёр призывал откликнуться спонсоров для покупки цветов, но никто не откликнулся. «И тогда я решил заказать цветы сам, за свой счёт. Сначала оплатил 250 штук, потом подумал – лучше 300. И вот когда я уже всё оплатил – в целом вышло более 11 000 рублей – на меня вышли журналисты газеты "Моя Мадонна" и спросили, можно ли вместе с нами провести акцию, сказали, что возместят часть денег», – сказал Игорь Меметов.

«В нашем Благовещенске категорически не хватает добра. И пусть хотя бы триста горожанок, получив цветок, улыбнутся, у них поднимется настроение, им станет приятно. Мне кто-то говорит: а если цветы замёрзнут? Знаете, даже если и так, всё равно приятный момент будет у каждой, кто получит тюльпан. Ещё сейчас думаю над тем, чтобы купить открыточки и вручать вместе с цветком», – добавил активист.

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#жизнь #праздники

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