85 лет назад родился создатель серии мультфильмов «Как казаки…»

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85 лет назад родился Владимир Дахно – советский и украинский художник-мультипликатор, режиссёр, сценарист, известный как автор десятков мультфильмов, в том числе популярной серии «Как казаки…».

В качестве художника-мультипликатора Дахно дебютировал в 1960 году с историей «Приключение перца». Но настоящее признание к мастеру пришло семь лет спустя, с выходом первой серии «Казаков», где он выступил в роли режиссёра и сценариста. Мультсериал сразу стал популярным. Герои мультфильмов «Как казаки…» являются самыми узнаваемыми персонажами в украинской мультипликации.

Всего Дахно было создано девять короткометражных мультфильмов про запорожских казаков Грая, Тура и Око. В 1991 году с участием героев вышел первый полнометражный украинский мультипликационный фильм «Энеида», созданный Владимиром Авксентьевичем по мотивам одноимённой поэмы Ивана Котляревского.

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105 лет назад норвежский исследователь Руаль Амундсен известил мир об открытии им Южного полюса Антарктида. Изначально путешественник планировал отправиться в Арктику. Он хотел войти в Северный Ледовитый океан через Берингов пролив. Однако пока шла подготовка экспедиции, Фредерик Кук и Роберт Пири объявили о том, что Северный полюс уже открыт. Тогда Амундсен решил взять курс на Антарктиду. Такое решение явилось полной неожиданностью, как для его товарищей, так и для мировой общественности, включая Фритьофа Нансена, у которого он одолжил судно «Фрам». Амундсен тщательно подготовился: удачно выбрал маршрут, организовал систему складов с припасами и успешно использовал санные упряжки с собаками. С четырьмя спутниками достиг Южного полюса 14 декабря 1911 года. Только к марту 1912 года экспедиция Амундсена успешно добралась до города Хобарта на острове Тасмания, откуда и сообщила о своем открытии.

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145 лет назад родился голландский художник Пит Мондриан. В 1911 году он познакомился с кубистами, и их творчество оказало значительное влияние на формирование молодого художника. Вскоре Мондриан отказался в своих картинах от малейших намёков на сюжет, атмосферу, моделировку и пространственную глубину и постепенно сознательно ограничивал выразительные средства. Позже под влиянием группы художников-адептов модернизма в его творчестве наметился переход от кубистических композиций к чистым геометрическим формам красных, жёлтых и синих прямоугольников.

В 1917 году Мондриан и Тео ван Дусбург основали авангардистский журнал «Де Стиль» и группу с таким же названием. Эстетическая теория, лежавшая в основе этого направления, была названа неопластицизмом. В соответствии с требованиями неопластицизма Мондриан ещё больше сократил свои художественные средства, используя только белый, серый, черный и наиболее интенсивные тона основных цветов спектра. К 1920 году стиль Мондриана полностью сформировался. Используя прямые линии жестких контуров, он делал композиции асимметричными, достигая динамического равновесия.

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