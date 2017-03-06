Женщинам Благовещенска на праздник предлагают дарить букеты из еды (фото)

В Благовещенске прекрасным дамам предлагают дарить не только цветы, но и фруктовые и даже пряничные букеты. На сайтах объявлений есть и другие необычные предложения: за деньги предлагают сфотографироваться с роскошным букетом, чтобы потом удивлять всех снимками.

Среди пользователей социальных сетей разлетелось интересное объявление. Хочешь поразить подруг праздничным фото – закажи букет роз напрокат. Можно сделать традиционное селфи и отдать обратно. В основном, о такой услуге известно в Москве. Но в Благовещенске тоже дали аналогичное объявление. Правда, как только на него обратили внимание журналисты, оно пропало.

Но таким подарком вряд ли удивишь девушку. Есть идея получше – заказать ей фруктовый букет. Чтобы сделать его, нужны фрукты, шпажки, флористическая проволока. Также потребуются нож, разделочная доска, ножницы и каркасы.

Делать такие букеты Виктория Березова начала летом. Идею позаимствовала у мастерицы из Беларуси. Написала, попросила поделиться опытом. Та не отказала. В Благовещенске эта идея прижилась быстро. Фруктовые букеты дарят не только на праздники. Иногда заказывают, чтобы передать в больницу. А что? Красиво, сьедобно, еще и полезно. Ингредиенты букета можно выбрать на любой вкус. От овощей до экзотических фруктов.

«Чаще всего заказывают обычные букеты – яблоки, киви, гранат, апельсины, мандарины. Вот я недавно делала букет, молодой человек дарил своей маме, как раз таки с ананасом. Он такой большой получился. Там были разные фрукты: ананас, клубника, яблоки, киви, лимоны», – рассказала Виктория Березова.

Чтобы букет не распался, фрукты садят на шпажки. Времени на такой букет уходит немного. Максимум – минут сорок. В зависимости от количества украшений и фруктов. Утром 8 марта студентке предстоит собрать 15 таких композиций. Их вес может достигать пяти килограммов.

«Вот наш букет и готов. Я считаю, что мода на такие букетики никогда не пройдет. Потому что их можно съесть. А не как обычные цветы. Они не завянут», – заметила Виктория.

Но это не все идеи букетов, которыми можно удивить. В качестве подарка благовещенцам предлагают тоже съедобные пряничные букеты. Их делает мама в декрете Олеся Нохрина.

«Дня три в целом уходит. Потому что замешиваем тесто. Оно должно сутки полежать. Затем мы печем пряники. Сутки должны подсохнуть. Затем на декорирование уходит достаточно много времени», – рассказала мастерица.

Сначала нужно обвести контур, затем заполнить его заливкой и покрыть глазурью. Ингридиенты готовит дома сама. Первые пряники благовещенка начала выпекать в ноябре прошлого года. Сейчас на ее счету их более трехсот. Свои работы женщина выкладывает в соцсети. Помимо букетов там красуются пряничные домики, капкейки и торты. Все началось с увлечения домашней выпечкой.

«Дочери своей старшей на каждый день рождения что-то такое грандиозное делаю. С этого началось всё. Все мои знакомые мне говорили. Ну, многие, по крайней мере, что у меня есть способности. Надо заниматься этим. Это даже превратилось в увлечение», – добавила Олеся Нохрина.

Благовещенка признается: без настроения за работу не садится. Иначе пряники не получатся. Покупатели это чувствуют. Ведь, несмотря на большую конкуренцию в городе, ее пряники пользуются спросом.

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#праздники

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