Сергею Яровому нужны средства на препарат для лечения саркомы

Амурчанину Сергею Яровому поставили диагноз саркома Юинга внекостной формы. Долгое время его лечили от пневмонии и плеврит, пока не определили диагноз. Левое легкое поражено метастазами, и отсутствует в акте дыхания. Он дышит одним правым легким, болезнь прогрессирует.

Врачи сказали, что операцию делать нельзя. В больнице Балашихе Сергей прошел три курса химиотерапии, но становилось всё хуже. Появились сильные боли. В итоге врачи сказали, что это заболевание очень редкое, и они не знают, как его лечить.

Затем семья Сергея обратилась в частную клинику в Москве. В эту клинику два раза в месяц приезжает профессор из Германии, Сергей был у него на консультации. Немецкий врач сказал ,что есть препарат, который может помочь, но он продается только за рубежом. Назначил четыре курса этим препаратом. На один курс требуется около 200-230 граммов – около 240 тысяч рублей. А курсов требуется четыре с перерывом в две недели.

Таких денег у семьи нет, квартира, в которой живет Сергей с женой и детьми, взята в ипотеку. Кроме того, приходится тратить немалые средства на другие лекарства. Поэтому семья Сергея Ярового обращаемся к неравнодушным людям с просьбой о финансовой помощи на лечение отца и мужа. Сергей, его жена и дети будут рады любой помощи, вся надежда у них на новый препарат.

Перечислить средства можно на карту Сбербанка:

Номер 639002409079203044

Счет 40817810240002050108

БИК 044525225

ИНН 7707083893

Просмотров всего: 1281

#здоровье #происшествия

распечатать