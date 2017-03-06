Сергею Яровому нужны средства на препарат для лечения саркомы
Амурчанину Сергею Яровому поставили диагноз саркома Юинга внекостной формы. Долгое время его лечили от пневмонии и плеврит, пока не определили диагноз. Левое легкое поражено метастазами, и отсутствует в акте дыхания. Он дышит одним правым легким, болезнь прогрессирует.
Врачи сказали, что операцию делать нельзя. В больнице Балашихе Сергей прошел три курса химиотерапии, но становилось всё хуже. Появились сильные боли. В итоге врачи сказали, что это заболевание очень редкое, и они не знают, как его лечить.
Затем семья Сергея обратилась в частную клинику в Москве. В эту клинику два раза в месяц приезжает профессор из Германии, Сергей был у него на консультации. Немецкий врач сказал ,что есть препарат, который может помочь, но он продается только за рубежом. Назначил четыре курса этим препаратом. На один курс требуется около 200-230 граммов – около 240 тысяч рублей. А курсов требуется четыре с перерывом в две недели.
Таких денег у семьи нет, квартира, в которой живет Сергей с женой и детьми, взята в ипотеку. Кроме того, приходится тратить немалые средства на другие лекарства. Поэтому семья Сергея Ярового обращаемся к неравнодушным людям с просьбой о финансовой помощи на лечение отца и мужа. Сергей, его жена и дети будут рады любой помощи, вся надежда у них на новый препарат.
Перечислить средства можно на карту Сбербанка:
Номер 639002409079203044
Счет 40817810240002050108
БИК 044525225
ИНН 7707083893
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