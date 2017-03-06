Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7марта
Предыдущая новость Следующая новость
6 марта 2017, 18:48 2

Сергею Яровому нужны средства на препарат для лечения саркомы

Сергею Яровому нужны средства на препарат для лечения саркомы

Амурчанину Сергею Яровому поставили диагноз саркома Юинга внекостной формы. Долгое время его лечили от пневмонии и плеврит, пока не определили диагноз. Левое легкое поражено метастазами, и отсутствует в акте дыхания. Он дышит одним правым легким, болезнь прогрессирует.

Врачи сказали, что операцию делать нельзя. В больнице Балашихе Сергей прошел три курса химиотерапии, но становилось всё хуже. Появились сильные боли. В итоге врачи сказали, что это заболевание очень редкое, и они не знают, как его лечить.

Затем семья Сергея обратилась в частную клинику в Москве. В эту клинику два раза в месяц приезжает профессор из Германии, Сергей был у него на консультации. Немецкий врач сказал ,что есть препарат, который может помочь, но он продается только за рубежом. Назначил четыре курса этим препаратом. На один курс требуется около 200-230 граммов – около 240 тысяч рублей. А курсов требуется четыре с перерывом в две недели.

Таких денег у семьи нет, квартира, в которой живет Сергей с женой и детьми, взята в ипотеку. Кроме того, приходится тратить немалые средства на другие лекарства. Поэтому семья Сергея Ярового обращаемся к неравнодушным людям с просьбой о финансовой помощи на лечение отца и мужа. Сергей, его жена и дети будут рады любой помощи, вся надежда у них на новый препарат.

Перечислить средства можно на карту Сбербанка:

Номер 639002409079203044

Счет 40817810240002050108

БИК 044525225

ИНН 7707083893

Просмотров всего: 1281

#здоровье #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 2

В Свободном пропавшего вахтовика нашли в заброшенном здании
В России и мире

В Паттайе москвичка выпала с 27-го этажа
Происшествия 28

Глава амурской полиции после ситуации в Новорайчихинске попросил людей не молчать
Общество

В Благовещенске отменили масочный режим