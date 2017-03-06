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6 марта 2017, 17:34 0

Верховный суд оправдал воспитательницу, осуждённую на 6 месяцев за репост издевательств над ребёнком

Верховный суд оправдал воспитательницу, осуждённую на 6 месяцев за репост издевательств над ребёнком
Фото: vse42.ru

Президиум Курганского областного суда отменил приговор по делу воспитательницы Евгении Чудновец, ранее осуждённой за репост видео с обнажённым ребёнком. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на Znak.com.

Дело прекращено за отсутствием состава преступления, женщина будет освобождена «по получению выписки».

Как сообщало Амур.инфо, Евгения Чудновец сделала в соцсети репост видео с издевательством вожатых детского лагеря над обнажённым ребёнком. По её словам, это было сделано с единственной целью – привлечения внимания общества к этой острой проблеме. Об этом красноречиво свидетельствовал её полный возмущения комментарий, который сопровождал данную публикацию. Роликом действительно заинтересовались следственные органы – довольно скоро было возбуждено уголовное дело против двух вожатых детского лагеря, которых суд признал виновными и дал им 3 и 6 лет соответственно. На этом история не закончилась: 22 декабря 2016 года Курганский областной суд признал и саму Чудновец виновной в распространении детской порнографии и осудил на шесть месяцев колонии.

Позже ей снизили срок на один месяц.

В конце февраля 2017 года заместитель генпрокурора Леонид Коржинек обратился в Верховный суд с просьбой отменить приговор и прекратить дело против Чудновец из-за отсутствия состава преступления.

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#интернет #суды

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