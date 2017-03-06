Полеты «Боинга-777» в Благовещенск продлили на месяц

Росавиация согласовала полеты тяжелого самолета «Боинг-777» в благовещенский аэропорт. Разрешение будет действовать месяц – до конца марта. Рейсы на этом судне выполняет компания «ВИМ-Авиа». Пока неизвестно, продолжатся ли полеты этого самолета в дальнейшем.

Как сообщало Амур.инфо, 28 декабря 2016 года «Боинг-777» впервые приземлился в аэропорту столицы Амурской области. Это один из самых крупных самолетов – в нем может разместиться 323 пассажира. Только вот загружать самолёт в благовещенском аэропорту можно неполностью, так как не хватает длины и прочности взлётной полосы. Поэтому перед каждым рейсом решено вносить ограничения по взлётной массе воздушного судна. Их будут рассчитывать в зависимости от погодных условий.

В январе 2017 года этот самолет перестал летать в Благовещенск, но с февраля полеты возобновились. Росавиация согласовала полеты «Боинга-777» на один месяц. Теперь их продлили на март. «Пока неизвестно, продлит ли Росавиация полеты «Боинга» после марта», – рассказал директор Благовещенского аэропорта Валерий Шлегель.

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