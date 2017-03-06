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6 марта 2017, 17:23 1

Благовещенские артисты начали поздравлять горожанок с приближающимся 8 Марта

Благовещенские артисты начали поздравлять горожанок с приближающимся 8 Марта

Музыкальные поздравления с 8 марта в Благовещенске уже начались. Праздничные концерты в выходные прошли в ОКЦ и Амурской областной филармонии. Желающих посмотреть выступления оказалось много в обоих учреждениях – везде был аншлаг.

В ОКЦ концерт прошел в малом зале. Детские вокальные коллективы «Гармония» и «Созвучие» посвятили празднику совместное выступление. Ребята показали праздничную программу под названием «Музыка весны».

В обеих студиях занимается больше сорока человек. Девочкам преподают вокал, хореографию и актерское мастерство. Студии «Гармония» уже 4 года. А три года назад была открыта вокальная студия «Созвучие» – здесь поет молодежь. Руководитель обеих студий – педагог по вокалу Анастасия Сеитова.

В Амурской областной филармонии праздничный концерт прошел под девизом «Это наш день!». Переаншлаг на таких представлениях – обычное дело. Ведь в праздничной программе участвуют все коллективы филармонии – и детские, и взрослые. Это шоу-балет «Максимум» и театр танца «Дефи», цирк «Ап!», солисты Борис Боровиков, Ирина Атакова, Сергей Терехов, Татьяна Гусаим, Елена Беляева и другие.

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#концерты #культура #праздники

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Комментарии
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  • Rita_Blg

    Rita_Blg
    6 часов назад

    в профсоюзах тоже неплохой был концерт

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