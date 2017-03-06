В Паттайе москвичка выпала с 27-го этажа

Фото: View Talay 8

В таиландской Паттайе погибла туристка из Москвы Ольга Сикач. Девушка выпала с балкона кондоминиума View Talay 8, расположенного на 27-м этаже. Об этом сообщает ИА «Дейта».

Трагедия произошла вечером в воскресенье, 5 марта. При каких обстоятельствах девушка выпала с балкона, на данный момент неизвестно, в настоящее время полицейские изучают записи с камер наблюдения.

Кроме того, по данным портала Pattaya Now, ещё одна россиянка пропала на острове Тау в Сиамском заливе, передаёт «Лента.ру». 23-летняя Валентина Новожёнова перестала выходить на связь 15 февраля. Отмечается, что в тот день она якобы собиралась отправиться на соседний остров Самуи.

По данным таиландских СМИ, в комнате хостела, которую снимала девушка, были обнаружены её вещи, в том числе паспорт, мобильный телефон и фотоаппарат. При этом в номере не оказалось снаряжения для фридайвинга, которым увлекалась россиянка.

Изучив переписку в мессенджерах Надежды, правоохранители выяснили, что девушка обращалась за помощью к психиатру. Имеет ли этот факт к исчезновению туристки, пока неясно. Поиски пропавшей девушки продолжаются.

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#происшествия

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