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6 марта 2017, 16:16 80

Летом в Свободном начнут строить микрорайон на 5 000 жителей

Летом в Свободном начнут строить микрорайон на 5 000 жителей
Фото: amurobl.ru

Летом 2017 года ресурсы, занятые на подготовке площадки строительства Амурского ГПЗ, будут переведены на новый объект – жилой микрорайон. В июне планируется начать работы по расчистке территории под строительство административно-бытовых зданий и жилых домов. Об этом руководство компании «Газпром переработка Благовещенск» сообщило на совещании у губернатора Амурской области.

Сейчас в Свободненском районе продолжается инженерная подготовка основной площадки строительства Амурского ГПЗ и возведение вахтового городка строителей, построены подъездные автодороги, ведется строительство временного причала на реке Зее и работы по строительству железнодорожных коммуникаций и сооружений. В планах компании во втором полугодии начать строительство первого пускового комплекса завода.

По словам Игоря Афанасьева, летом ресурсы, занятые на вертикальной планировке и подготовке площадки строительства, будут переведены на новый объект – жилой микрорайон. В июне планируется начать работы по расчистке территории под строительство административно-бытовых зданий и жилых домов. В настоящее время проектная документация этого этапа проходит главгосэкспертизу.

«В рамках проекта "Строительство Амурского ГПЗ" есть V этап – строительство в северной части Свободного жилого микрорайона на 5 000 жителей. Мы построим 170 тысяч квадратных метров жилья, это 36 таунхаусов и 42 многоквартирных дома. Микрорайон будет полностью автономным, со своей инфраструктурой и объектами соцкультбыта, которые будут доступны всем жителям города Свободного. Там разместятся детский сад, школа, спортивный комплекс, культурно-досуговый центр, поликлиника, административно-бытовые здания», – отметил Игорь Афанасьев.

На совещании также обсудили участие в проекте амурских предприятий, налоговые поступления в бюджет области и своевременность расчетов, в том числе и по заработной плате, подрядчиков и субподрядчиков, занятых в строительстве.

«Курирующим министерствам необходимо разработать механизм контроля организаций, которые привлекают на субподряд с тем, чтобы исключить возможность образования задолженностей по налогам и заработной плате», – отметил Александр Козлов.

По данным ООО «Газпром переработка Благовещенск», на проекте уже работают такие амурские компании, как ЗАО «Асфальт», «УСК Мост», «САР-холдинг», «Системы и сети». Восемь предприятий Приамурья привлечены к строительно-монтажным работам в качестве субподрядчиков. Из полутора тысяч строителей на объектах более шестисот человек – жители Амурской области.

Кроме того, областному министерству транспорта и строительства области поручено разработать соглашение о компенсационных выплатах по использованию дорог регионального и муниципального значения при строительстве Амурского ГПЗ.

Вопрос трудоустройства амурчан также был поднят на совещании.

«В наших интересах, чтобы как можно больше амурчан трудились на проекте. Что касается будущих специалистов, то министерство образования работу ведет: соглашения о подготовке кадров для инвестиционных проектов уже подписаны, открываются новые специальности в колледжах. Также сейчас необходимо обратить более пристальное внимание на привлечение уже готовых специалистов. Может быть, надо провести ярмарку вакансий или же сделать что-то на постоянной основе, чтобы люди без всяких трудностей могли ознакомиться с вакантными местами. Занятость населения – это один из наших стратегических вопросов», – сказал Александр Козлов.

На совещании было отмечено, что совместно с управлением занятости населения области инвестором-заказчиком проекта будет создан единый банк вакансий необходимых для Амурского ГПЗ, сообщает пресс-служба областного правительства.

Просмотров всего: 1111

#производство #Свободный #экономика

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Комментарии
Показать все (80) Обсудить на форуме
  • Уголёк

    Уголёк
    7 часов назад

    Хоть в Свободный переезжай, там теперь благодать) лет 10 назад жители и думать не могли о таких изменениях

  • Anatolyi28Chigiri

    Anatolyi28Chigiri
    7 часов назад

    ещеб там мэра поменяли а то стем так ничего и неполучится, сам жил знаю

  • Уголёк

    Уголёк
    7 часов назад

    Anatolyi28Chigiri, так выборы вроде как в этом году, мож поменяют

  • Baska

    Baska
    7 часов назад

    коня на переправе не меняют, останется этот

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    7 часов назад

    Побольше бы таких новостей!

    После них как-то настроение улучшается! Главное, чтобы все получилось!

  • alex 3

    alex 3
    7 часов назад

    Фанат_BLGПобольше бы таких новостей!

    После них как-то настроение улучшается! Главное, чтобы все получилось!


    И не говорите! Благодать то какая! Хорошо то как!

  • Baska

    Baska
    7 часов назад

    alex 3

    Фанат_BLG

    Побольше бы таких новостей!

    После них как-то настроение улучшается! Главное, чтобы все получилось!



    И не говорите! Благодать то какая! Хорошо то как!



    +++:-)))

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    Прочитав блог:

    Очередной нож в спине губернатора Козлова А.А. от ООО «САР-холдинг»?

    В новостной ленте указано, что данная компания микрорайон будет строить?

    На кой тогда залепухи эти?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    6 часов назад

    Где указано?

    Ты тоже решил бесплатно пропиарить убыточный бизнес Волобуева?

  • Монстриха

    Монстриха
    6 часов назад

    откуда у них столько жителей возьмется?-узбеки, таджики, китайцы если только Т.к. только за эту неделю знакомых две семьи уехало с области вообще

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    Старший в классе

    Где указано? Ты тоже решил бесплатно пропиарить убыточный бизнес Волобуева?



    В новости, или чукча писатель только по методичкам ер?

  • alex 3

    alex 3
    6 часов назад

    А шо там в "Циолковском"? Поселился кто? Люди там есть?

  • vertex

    vertex
    6 часов назад

    alex 3

    А шо там в "Циолковском"? Поселился кто? Люди там есть?



    Это где закрытая территория ЗАТО? И при строительстве данного рая, в общаге резали работяги друг друга и на свадьбе поножовщина была с трупами? Наверное, кинутые по зарплате работяги так и уехали ни с чем.

    Тоже самое и в Свободном будет, уже УАЗик влетел под грузовик, со смены люди ехали,трупы. А сейчас гастарбайтеров навезут и местных за 12 тыров с деревень, вот и сводки со стройки века будут стабильно приходить.

  • alex 3

    alex 3
    6 часов назад

    vertex
    alex 3

    А шо там в "Циолковском"? Поселился кто? Люди там есть?



    Это где закрытая территория ЗАТО? И при строительстве данного рая, в общаге резали работяги друг друга и на свадьбе поножовщина была с трупами? Наверное, кинутые по зарплате работяги так и уехали ни с чем.

    Тоже самое и в Свободном будет.


    Т.е. Живут там люди или нет- военная тайна? Амур -инфо, сделайте репортаж из этого города! С людьми поговорите, как там живётся? И есть ли там вообще люди?

  • Мораль

    Мораль
    6 часов назад

    Монстрихаоткуда у них столько жителей возьмется?-узбеки, таджики, китайцы если только Т.к. только за эту неделю знакомых две семьи уехало с области вообще


    А мои знакомые семьи приехали в область. Ваши как и мои знакомые ни о чем не говорят

  • Ксаныч

    Ксаныч
    6 часов назад

    Будем надеяться на лучшее.Времена тяжелые в финансовом отношении, все может быть.

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Мораль

    Монстриха

    откуда у них столько жителей возьмется?-узбеки, таджики, китайцы если только Т.к. только за эту неделю знакомых две семьи уехало с области вообще



    А мои знакомые семьи приехали в область. Ваши как и мои знакомые ни о чем не говорят


    Старшего в классе на посту сменил? Уезжают люди и не приезжают в АО ни за какие Ваши едроковрижки и басни о сказочной стабильной жизни. "Газпром" даже богатейший Сахалин не желает обеспечивать газом его простых жителей, все за бугор.

    https://forum.sakh.com/?sub=1610322

    газа не будет,нефтегазовые магнаты голодают весь газ и нефть зарубеж, а то помрут в нищете. спасибо вам Газпром о роснефть за народное достояние.

    [анонимный 06056] 4 марта 11:11 5 Ответить #

    они то в Южном разобраться не могут,а ты про нашу дыру тут

    [анонимный 51630] 4 марта 10:03 Ответить #

    В Дальнем жители части поселка подвели все коммуникации под газ, а газ не подают. Компенсации не выплачивают, потому что газа нет. Через год все начнет ржаветь и приходить в негодность, что нам делать? Виноватых нет. Газпром в депрессии у него мечты закончились.

    Т-А-Н-Я 4 марта 09:51 5

    Так что в ваши сказки на уши населению АО уже давно никто не верит.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    5 часов назад

    vertex

    Мораль

    Монстриха

    откуда у них столько жителей возьмется?-узбеки, таджики, китайцы если только Т.к. только за эту неделю знакомых две семьи уехало с области вообще



    А мои знакомые семьи приехали в область. Ваши как и мои знакомые ни о чем не говорят


    Старшего в классе на посту сменил? Уезжают люди и не приезжают в АО ни за какие Ваши едроковрижки и басни о сказочной стабильной жизни. "Газпром" даже богатейший Сахалин не желает обеспечивать газом его простых жителей, все за бугор.

    https://forum.sakh.com/?sub=1610322

    газа не будет,нефтегазовые магнаты голодают весь газ и нефть зарубеж, а то помрут в нищете. спасибо вам Газпром о роснефть за народное достояние.

    [анонимный 06056] 4 марта 11:11 5 Ответить #

    они то в Южном разобраться не могут,а ты про нашу дыру тут

    [анонимный 51630] 4 марта 10:03 Ответить #

    В Дальнем жители части поселка подвели все коммуникации под газ, а газ не подают. Компенсации не выплачивают, потому что газа нет. Через год все начнет ржаветь и приходить в негодность, что нам делать? Виноватых нет. Газпром в депрессии у него мечты закончились.

    Т-А-Н-Я 4 марта 09:51 5

    Так что в ваши сказки на уши населению АО уже давно никто не верит.



    Причём тут вообще Сахалин? Люди из области и до этого уезжали, и приезжали, что тут такого?

    Если Газпром профинансирует строительство целого микрорайона и обеспечит народ работой это плохо? Ну может да, если твоя работа гадить под каждой новостью

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Гадит ваша шайка, там реальные комментарии простых людей - сахалинцев, а не прикормушечных троллей администрации.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    5 часов назад

    vertex

    Гадит ваша шайка, там реальные комментарии простых людей, а не прикормушечных троллей администрации.



    Ты всегда отвечаешь за всех, своего мнения вообще не имеешь? Про троллей вообще молчу, ты с дружками наверное каждый десятый ник уже в свой список "разоблачений" добавил, параноик?

  • Сергей Юрьевич

    Сергей Юрьевич
    5 часов назад

    Изначально поселок на 20 тыс. планировался. Чего урезали мечты?

  • mihey007

    mihey007
    5 часов назад

    Уголёк

    Хоть в Свободный переезжай, там теперь благодать) лет 10 назад жители и думать не могли о таких изменениях



    Хе-хе

    ну переезжай, там будЕТ город сад

    Че тут трешся? А , туд деньги платят, а там нет

  • mihey007

    mihey007
    5 часов назад



    Летом в Свободном начнут строить микрорайон на 5 000 жителей



    Нам то че с етого?

    Куда все деньги ухренячиваются непойму

  • Старший в классе

    Старший в классе
    5 часов назад

    mihey007



    Летом в Свободном начнут строить микрорайон на 5 000 жителей



    Нам то че с етого?

    Куда все деньги ухренячиваются непойму



    Нелли, совсем новости читать не умеешь? Если ты проживаешь в Благовещенске, то тебе естественно ничего! Езжай в Свободный, может найдёшь нормальную работу, не всегда же общ.организацией рулить

  • full

    full
    5 часов назад

    Старший в классе

    mihey007



    Летом в Свободном начнут строить микрорайон на 5 000 жителей



    Нам то че с етого?

    Куда все деньги ухренячиваются непойму



    Нелли, совсем новости читать не умеешь? Если ты проживаешь в Благовещенске, то тебе естественно ничего! Езжай в Свободный, может найдёшь нормальную работу, не всегда же общ.организацией рулить



    А чего же Вы туда не едете? Или работа подсиралы гораздо привлекательнее?

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    full
    Старший в классе

    mihey007



    Летом в Свободном начнут строить микрорайон на 5 000 жителей



    Нам то че с етого?

    Куда все деньги ухренячиваются непойму



    Нелли, совсем новости читать не умеешь? Если ты проживаешь в Благовещенске, то тебе естественно ничего! Езжай в Свободный, может найдёшь нормальную работу, не всегда же общ.организацией рулить



    А чего же Вы туда не едете? Или работа подсиралы гораздо привлекательнее?
    :)))))))))

  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    4 часа назад

    Оооо новость, то хорошая...и все таки еще раз убеждаюсь, что все у нас в области налаживается! Очень этому рада....надеюсь все получится, рогда действительно можно подумать и о переезде там много знакомых живет, уверена и для них это хорошая новость

  • Старший в классе

    Старший в классе
    4 часа назад

    full

    Старший в классе

    mihey007



    Летом в Свободном начнут строить микрорайон на 5 000 жителей



    Нам то че с етого?

    Куда все деньги ухренячиваются непойму



    Нелли, совсем новости читать не умеешь? Если ты проживаешь в Благовещенске, то тебе естественно ничего! Езжай в Свободный, может найдёшь нормальную работу, не всегда же общ.организацией рулить



    А чего же Вы туда не едете? Или работа подсиралы гораздо привлекательнее?



    А ты что-то про меня узнал раз так рассуждаешь? Поведай зачем мне ехать? Решил поддержать подругу?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    4 часа назад

    mihey007

    Старший в классе

    mihey007



    Летом в Свободном начнут строить микрорайон на 5 000 жителей



    Нам то че с етого?

    Куда все деньги ухренячиваются непойму



    Нелли, совсем новости читать не умеешь? Если ты проживаешь в Благовещенске, то тебе естественно ничего! Езжай в Свободный, может найдёшь нормальную работу, не всегда же общ.организацией рулить



    .

    Да в курсе уже планов вашего вброса.

    Свое "расследование" провел. Ржал долго

    Когда я сказал, что вы тупые, это было НЕ оскорбление, я никогда тут никго не оскорблял. Это просто описание вас коротко.



    В курсе каких планов вброса? Расскажи? Тем более расследование провела

  • Хамелеончик

    Хамелеончик
    4 часа назад

    Думаю теперь, то желающие найдутся переехать в Свободный...как говорится и работа, и жилье в одном месте.

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    МурмысичкаОооо новость, то хорошая...и все таки еще раз убеждаюсь, что все у нас в области налаживается! Очень этому рада....надеюсь все получится, рогда действительно можно подумать и о переезде там много знакомых живет, уверена и для них это хорошая новость
    замироточило

  • alex 3

    alex 3
    4 часа назад

    ХамелеончикДумаю теперь, то желающие найдутся переехать в Свободный...как говорится и работа, и жилье в одном месте.
    30р.

  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    4 часа назад

    alex 3

    Хамелеончик

    Думаю теперь, то желающие найдутся переехать в Свободный...как говорится и работа, и жилье в одном месте.



    30р.



    Это вы оценку своей работе даете?

  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    4 часа назад

    Я на форуме не долго, но четко поняла, что все кто пишут тут про оплату, сами на этом хорошо зарабатываю...

  • mihey007

    mihey007
    4 часа назад

    Старший в классе

    mihey007

    Старший в классе

    mihey007



    Летом в Свободном начнут строить микрорайон на 5 000 жителей



    Нам то че с етого?

    Куда все деньги ухренячиваются непойму



    Нелли, совсем новости читать не умеешь? Если ты проживаешь в Благовещенске, то тебе естественно ничего! Езжай в Свободный, может найдёшь нормальную работу, не всегда же общ.организацией рулить



    .

    Да в курсе уже планов вашего вброса.

    Свое "расследование" провел. Ржал долго

    Когда я сказал, что вы тупые, это было НЕ оскорбление, я никогда тут никго не оскорблял. Это просто описание вас коротко.



    В курсе каких планов вброса? Расскажи? Тем более расследование провела



    я че на дебила похож штоле?

  • mihey007

    mihey007
    4 часа назад

    Мурмысичка

    Я на форуме не долго, но четко поняла, что все кто пишут тут про оплату, сами на этом хорошо зарабатываю...



    Да мы поняли уже

    Про четко поняла....не надо такие ужасы людям на ночб рассказывать

  • mihey007

    mihey007
    4 часа назад

    Начнут, будет, получит

    Вы нас за идиотов держите?

    17 лет эти чмошники у власти

  • full

    full
    4 часа назад

    Старший в классе

    full

    Старший в классе

    mihey007



    Летом в Свободном начнут строить микрорайон на 5 000 жителей



    Нам то че с етого?

    Куда все деньги ухренячиваются непойму



    Нелли, совсем новости читать не умеешь? Если ты проживаешь в Благовещенске, то тебе естественно ничего! Езжай в Свободный, может найдёшь нормальную работу, не всегда же общ.организацией рулить



    А чего же Вы туда не едете? Или работа подсиралы гораздо привлекательнее?



    А ты что-то про меня узнал раз так рассуждаешь? Поведай зачем мне ехать? Решил поддержать подругу?



    Хз, ну не до седин же лизать?

  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    4 часа назад

    mihey007

    Мурмысичка

    Я на форуме не долго, но четко поняла, что все кто пишут тут про оплату, сами на этом хорошо зарабатываю...



    Да мы поняли уже

    Про четко поняла....не надо такие ужасы людям на ночб рассказывать



    Согласна, у вас все по одной схеме... и не важно кого, только бы грязью полить...

  • julija

    julija
    4 часа назад

    ну -ну, попробуйте переехать в Своюодный в погоне за работой. не берут на ГПЗ местных. хотя на сайте центра занятости вакансии висят, но когда звонишь по телефону -мест нет, или не слышат, или дают не существующий телефон.

  • mihey007

    mihey007
    4 часа назад

    Мурмысичка

    mihey007

    Мурмысичка

    Я на форуме не долго, но четко поняла, что все кто пишут тут про оплату, сами на этом хорошо зарабатываю...



    Да мы поняли уже

    Про четко поняла....не надо такие ужасы людям на ночб рассказывать



    Согласна, у вас все по одной схеме... и не важно кого, только бы грязью полить...



    Ну согласитесь, кт ото же виноват в НАШЕЙ дерьмовой жизни?

    Дорогая моя Мурмысичка

    Крайний кто?

    Кого пристрелить?

  • mihey007

    mihey007
    4 часа назад

    julija

    ну -ну, попробуйте переехать в Своюодный в погоне за работой. не берут на ГПЗ местных. хотя на сайте центра занятости вакансии висят, но когда звонишь по телефону -мест нет, или не слышат, или дают не существующий телефон.



    патамушта это наи обман

  • Хмык

    Хмык
    4 часа назад

    Хамелеончик

    Думаю теперь, то желающие найдутся переехать в Свободный...как говорится и работа, и жилье в одном месте.



    В Суражевке? Ога. Она по многим плачет. Тем более уже предлагали все тюрьмы на ДВ перенести.



  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    3 часа назад

    mihey007

    Мурмысичка

    mihey007

    Мурмысичка

    Я на форуме не долго, но четко поняла, что все кто пишут тут про оплату, сами на этом хорошо зарабатываю...



    Да мы поняли уже

    Про четко поняла....не надо такие ужасы людям на ночб рассказывать



    Согласна, у вас все по одной схеме... и не важно кого, только бы грязью полить...



    Ну согласитесь, кт ото же виноват в НАШЕЙ дерьмовой жизни?

    Дорогая моя Мурмысичка

    Крайний кто?

    Кого пристрелить?



  • mihey007

    mihey007
    3 часа назад

    Однозгачно

  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    3 часа назад

    Негатива на этом сайте хватает....хочется толику позитива, да только если пишешь в подобных новостях положительный отзыв, так тебя то в боты запишут, то под тролей подведут... и что теперь только писать про то как все плохо и ужасно?!

  • mihey007

    mihey007
    3 часа назад

    Мурмысичка

    Негатива на этом сайте хватает....хочется толику позитива, да только если пишешь в подобных новостях положительный отзыв, так тебя то в боты запишут, то под тролей подведут... и что теперь только писать про то как все плохо и ужасно?!



    Так вы и так бот

    смиритесь уже, глупенькая

  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    3 часа назад

    Хмык

    Хамелеончик

    Думаю теперь, то желающие найдутся переехать в Свободный...как говорится и работа, и жилье в одном месте.



    В Суражевке? Ога. Она по многим плачет. Тем более уже предлагали все тюрьмы на ДВ перенести.



    Да...да помню....ге-то подобное читала только не помню где!

  • mihey007

    mihey007
    3 часа назад

    Поймите это не ВК и не ОК

  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    3 часа назад

    mihey007

    Мурмысичка

    Негатива на этом сайте хватает....хочется толику позитива, да только если пишешь в подобных новостях положительный отзыв, так тебя то в боты запишут, то под тролей подведут... и что теперь только писать про то как все плохо и ужасно?!



    Так вы и так бот

    смиритесь уже, глупенькая



    ну, что ж здравствуте боты... принимайте новенькую

  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    3 часа назад

    А инструкции есть?

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    julija

    ну -ну, попробуйте переехать в Своюодный в погоне за работой. не берут на ГПЗ местных. хотя на сайте центра занятости вакансии висят, но когда звонишь по телефону -мест нет, или не слышат, или дают не существующий телефон.



    Все верно.

  • anschutka

    anschutka
    3 часа назад

    Опыт космодрома подсказывает, что воровать будут с размахом

  • mihey007

    mihey007
    3 часа назад

    Мурмысичка

    А инструкции есть?



    вот этот вопрос яп поднял. у вас дебильные инструкции, их составлял идиот - ваш начальник. выж понимаете, что его его не за хррен собачий выгнали из правоохранительных органров?

    вы работаете на чмо.

    вы же сами не такая? Будет лучшая жизнь, не надо просто под эту подстилаться.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    anschutka

    Опыт космодрома подсказывает, что воровать будут с размахом



    Уже.



  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    3 часа назад

    mihey007

    Мурмысичка

    А инструкции есть?



    вот этот вопрос яп поднял. у вас дебильные инструкции, их составлял идиот - ваш начальник. выж понимаете, что его его не за хррен собачий выгнали из правоохранительных органров?

    вы работаете на чмо.

    вы же сами не такая? Будет лучшая жизнь, не надо просто под эту подстилаться.



    Интересно, я ведь сама себе начальник...и меня ни от куда не выгоняли...вы опреленно меня с кем-то путаете... да и инструкции я себе не давала

  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    3 часа назад

    Понятно...вас очевидно понесло не в ту степь...не буду мешать в ваших рассуждениях!

  • mihey007

    mihey007
    2 часа назад

    Мурмысичка

    Понятно...вас очевидно понесло не в ту степь...не буду мешать в ваших рассуждениях!



    не ну как не будете слушать

    назвались груздьем - давайте в кузовов

    вы лично связались с глвео-мальчиками, мы вас оттуда вытащим

    есть ДРУГАЯ жизнь вне этой ЛЖИ

    Там ивсе ложь

    тотатальная

  • mihey007

    mihey007
    2 часа назад

    Разве вы не видите везде тотатальную ложь

    А она между прочем может стать Фатальной

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    anschutka

    Опыт космодрома подсказывает, что воровать будут с размахом



    Ну воровать у государства, и воровать у "Газпрома", это немного разные вещи. Я думаю, что в "Газпроме" есть некие специально обученные ребята, которые действуют по команде "фас!" а не по заявлению в полицию.

  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    2 часа назад

    mihey007

    Разве вы не видите везде тотатальную ложь

    А она между прочем может стать Фатальной



    А тут в чем ложь? Деньги выделены, строить будут...что не так-то? Людям и рабочие места предлагают...кто захочет поедет, кого что-то не устроит ну не поедут... за чем же на ровном месте великий заговор устраивать...а на тот случай если, что не так всегда найдутся бдительные граждане, которые напишут куда надо, что б проверили...сейчас сложно что-то "в мешке" утаить... сейчас сролько возможностей все зафиксировать и пролемонстрировать.

  • апчхее

    апчхее
    2 часа назад

    Правильно,Сергей,в Газпроме посторонним воровать не дадут,сами все пилить будут!

  • Мурмысичка

    Мурмысичка
    2 часа назад

    Еще ничего не произошло, а уже напридумывали

  • апчхее

    апчхее
    2 часа назад

    Мурмысичка

    Еще ничего не произошло, а уже напридумывали



    У нас уже строят переход через Амур и временный пункт пропуска,так что

  • Человек.ру

    Человек.ру
    2 часа назад

    Я тут заметил. Если тема касается власти или развития региона, в том числе привлечения инвестиций, строительства и т.д., в комментариях начинается реалити-шоу, типа Дома2.

    Вы не подумайте, я не из этих... Жена иногда смотрит... И мне приходится.

    А там принцип - чем больше гадостей друг на друга сольешь, тем лучше для рейтинга.

    Так и здесь.

    Новость хорошая. Но как начинают некоторые комментаторы извращать!

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    апчхее

    Правильно,Сергей,в Газпроме посторонним воровать не дадут,сами все пилить будут!



    Кидать наверное будут работяг.. с зарплатами тянуть, но не воровать.

  • апчхее

    апчхее
    2 часа назад

    Там денег-дохрена,всем хватает,только вот сколько посредников там набилось-одному Богу известно!

    Ну как и везде!

    Только сроки-более серьезные,контроль-более жесткий,за пару месяцев на берегу Амура отгрохали и здание и площадки,все успевают.

    Международные договоры с Китаем-это не обещания Рогозина

  • Знаток28

    Знаток28
    1 час назад

    Труш пришёл, сейчас пахнуть будет

  • Уголёк

    Уголёк
    1 час назад

    Я смотрю у Труша прям сердце болит, переживает что кто-нибудь чего-нибудь сворует... без него. Твой удел шпатели с работы таскать домой, да обрезки от линолеума, Серёжечка

  • Агент 47

    Агент 47
    1 час назад

    Знаток28

    Труш пришёл, сейчас пахнуть будет



    Ну все крантец

  • Агент 47

    Агент 47
    1 час назад

    Уголёк

    Я смотрю у Труша прям сердце болит, переживает что кто-нибудь чего-нибудь сворует... без него. Твой удел шпатели с работы таскать домой, да обрезки от линолеума, Серёжечка



    Задрюкали уже с этим Трушем

    секс сивмвола нашли

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    Агент 47

    Уголёк

    Я смотрю у Труша прям сердце болит, переживает что кто-нибудь чего-нибудь сворует... без него. Твой удел шпатели с работы таскать домой, да обрезки от линолеума, Серёжечка



    Задрюкали уже с этим Трушем

    секс сивмвола нашли



    Знает собака, чьё мясо съела :)))

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Знаток28

    Труш пришёл, сейчас пахнуть будет



    Кошачьей мочой? Или узколобой кирзой?

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    апчхее

    Там денег-дохрена,всем хватает,только вот сколько посредников там набилось-одному Богу известно!

    Ну как и везде!

    Только сроки-более серьезные,контроль-более жесткий,за пару месяцев на берегу Амура отгрохали и здание и площадки,все успевают.

    Международные договоры с Китаем-это не обещания Рогозина



    Да не, там всё четко. Закон о закупках там иной, туда уже зашли нужные люди, которые работают внутри корпорации, крупные подряды разбили меж своими предприятиями, и каждый занимается своим делом. Местных набирают для всякой ерунды, но контроль будет аховый. Компанию уже отжали у страны, как своровать там знают, по тому, все ходы запечатаны. Это народ позволяет у себя воровать, а эти не дадут.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Уголёк

    Я смотрю у Труша прям сердце болит, переживает что кто-нибудь чего-нибудь сворует... без него. Твой удел шпатели с работы таскать домой, да обрезки от линолеума, Серёжечка



    Не, у него другая проблема - он теперь не знает, куда в сентябре ему поддаться: то ли в депутаты гордумы Благовещенска, то ли в депутаты гордумы Белогорска, то ли в мэры Свободного…

    Труш, а может, ты во все места хочешь сразу?

  • непонятно

    непонятно
    1 час назад

    тоже из Белогорска

    Не, у него другая проблема - он теперь не знает, куда в сентябре ему поддаться: то ли в депутаты гордумы Благовещенска, то ли в депутаты гордумы Белогорска, то ли в мэры Свободного…

    Труш, а может, ты во все места хочешь сразу?



    Марина!!!! Это жестко!!!! Но метко!!!

  • Агент 47

    Агент 47
    1 час назад

    тоже из Белогорска

    Уголёк

    Я смотрю у Труша прям сердце болит, переживает что кто-нибудь чего-нибудь сворует... без него. Твой удел шпатели с работы таскать домой, да обрезки от линолеума, Серёжечка



    Не, у него другая проблема - он теперь не знает, куда в сентябре ему поддаться: то ли в депутаты гордумы Благовещенска, то ли в депутаты гордумы Белогорска, то ли в мэры Свободного…

    Труш, а может, ты во все места хочешь сразу?



    У баб одна проблема - Труш?

    Ну че вы в нем нашли?

  • Агент 47

    Агент 47
    1 час назад

    Я красивше....

    ищо я крутой

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    58 минут назад

    Агент 47

    У баб одна проблема - Труш?

    Ну че вы в нем нашли?



    Исключительно клоуна…нам такого в горсовете не хватает )))

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    52 минуты назад

    Уголёк

    Хоть в Свободный переезжай, там теперь благодать) лет 10 назад жители и думать не могли о таких изменениях



    Всё! Собираю чемоданы, поеду с вами в Свободный жить! Когда выезжаем в эту благодать?​

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