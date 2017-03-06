Летом в Свободном начнут строить микрорайон на 5 000 жителей

Фото: amurobl.ru

Летом 2017 года ресурсы, занятые на подготовке площадки строительства Амурского ГПЗ, будут переведены на новый объект – жилой микрорайон. В июне планируется начать работы по расчистке территории под строительство административно-бытовых зданий и жилых домов. Об этом руководство компании «Газпром переработка Благовещенск» сообщило на совещании у губернатора Амурской области.

Сейчас в Свободненском районе продолжается инженерная подготовка основной площадки строительства Амурского ГПЗ и возведение вахтового городка строителей, построены подъездные автодороги, ведется строительство временного причала на реке Зее и работы по строительству железнодорожных коммуникаций и сооружений. В планах компании во втором полугодии начать строительство первого пускового комплекса завода.

По словам Игоря Афанасьева, летом ресурсы, занятые на вертикальной планировке и подготовке площадки строительства, будут переведены на новый объект – жилой микрорайон. В июне планируется начать работы по расчистке территории под строительство административно-бытовых зданий и жилых домов. В настоящее время проектная документация этого этапа проходит главгосэкспертизу.

«В рамках проекта "Строительство Амурского ГПЗ" есть V этап – строительство в северной части Свободного жилого микрорайона на 5 000 жителей. Мы построим 170 тысяч квадратных метров жилья, это 36 таунхаусов и 42 многоквартирных дома. Микрорайон будет полностью автономным, со своей инфраструктурой и объектами соцкультбыта, которые будут доступны всем жителям города Свободного. Там разместятся детский сад, школа, спортивный комплекс, культурно-досуговый центр, поликлиника, административно-бытовые здания», – отметил Игорь Афанасьев.

На совещании также обсудили участие в проекте амурских предприятий, налоговые поступления в бюджет области и своевременность расчетов, в том числе и по заработной плате, подрядчиков и субподрядчиков, занятых в строительстве.

«Курирующим министерствам необходимо разработать механизм контроля организаций, которые привлекают на субподряд с тем, чтобы исключить возможность образования задолженностей по налогам и заработной плате», – отметил Александр Козлов.

По данным ООО «Газпром переработка Благовещенск», на проекте уже работают такие амурские компании, как ЗАО «Асфальт», «УСК Мост», «САР-холдинг», «Системы и сети». Восемь предприятий Приамурья привлечены к строительно-монтажным работам в качестве субподрядчиков. Из полутора тысяч строителей на объектах более шестисот человек – жители Амурской области.

Кроме того, областному министерству транспорта и строительства области поручено разработать соглашение о компенсационных выплатах по использованию дорог регионального и муниципального значения при строительстве Амурского ГПЗ.

Вопрос трудоустройства амурчан также был поднят на совещании.

«В наших интересах, чтобы как можно больше амурчан трудились на проекте. Что касается будущих специалистов, то министерство образования работу ведет: соглашения о подготовке кадров для инвестиционных проектов уже подписаны, открываются новые специальности в колледжах. Также сейчас необходимо обратить более пристальное внимание на привлечение уже готовых специалистов. Может быть, надо провести ярмарку вакансий или же сделать что-то на постоянной основе, чтобы люди без всяких трудностей могли ознакомиться с вакантными местами. Занятость населения – это один из наших стратегических вопросов», – сказал Александр Козлов.

На совещании было отмечено, что совместно с управлением занятости населения области инвестором-заказчиком проекта будет создан единый банк вакансий необходимых для Амурского ГПЗ, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#производство #Свободный #экономика

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