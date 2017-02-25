Глава амурской полиции после ситуации в Новорайчихинске попросил людей не молчать

У главы полиции Приамурья есть вопросы к работе стражей порядка в Прогрессе, в чьём ведении находится Новорайчихинск. Амурская полиция продолжает проверку в посёлке. После публикации анонса «Простых вопросов» на сайте Амур.инфо и выхода самой программы в эфир на место отправили с проверкой сотрудников областного аппарата. 28 февраля депутат Оксана Сузько в «Простых вопросах» рассказала, что Новорайчихинск погружается в криминальную тьму.

На следующий день утром на место отправили руководителей различных подразделений ведомства. В понедельник, 6 марта, глава амурского управления МВД Николай Аксёнов озвучил начальные результаты проведённой проверки в посёлке. На брифинге журналистам задать вопросы Николаю Николаевичу не дали.

«Управление дополнительно проанализировало оперативную обстановку. И в целом следует отметить, что криминогенная ситуация на территории уже на протяжении 4-х лет стабильная, в том числе по тяжким преступлениям. Ежегодно в Новорайчихинске регистрируется в среднем 40 преступлений, 12 из них – тяжкие и особо тяжкие. Раскрываемость в среднем – 72 %. Самые распространенные – кражи», – отметил глава ведомства.

Жительница посёлка, депутат Совета народных депутатов посёлка Прогресс Оксана Сузько ранее делилась, что на протяжении нескольких лет в Новорайчихинске царит беспредел, люди порой даже не видят смысла обращаться в полицию. Драки, грабежи случаются среди бела дня. Она и сама стала жертвой хулиганов – угрожая ей топором, у неё пытались украсть собаку. Полная версия интервью опубликована в соответствующем разделе.

«С целью проверки всех изложенных фактов мною была направлена группа. Установлено, что все опубликованные факты ранее уже были зарегистрированы в местной полиции. Шесть преступлений раскрыто, по четырём принято решение об отказе уголовного дела», – сказал Николай Аксёнов.

Приехавшие сотрудники областного аппарата встречались с представителями власти, был проведён сход граждан, на который пришли 47 человек. И по результатам в полицию написали жители Новорайчихинска ещё пять заявлений о противоправных деяниях.

Проведённая сотрудниками управления проверка работы по профилактике преступлений и принимаемые меры реагирования на заявления и сообщения граждан выявила ряд нарушений и недостатков, допущенных руководством и сотрудниками территориального органа.

«Вопросы к деятельности пункта полиции имеются. Мною назначены ещё проверки. В целях оказания практической помощи по раскрытию и расследованию преступлений принято решение о направлении в Прогресс сотрудников подразделений аппарата управления МВД», – сказал Николай Аксёнов.

Новорайчихинск находится в ведении пункта полиции пгт Прогресс по линии уголовного розыска, участковых, следствия и дознания, учётно-регистрационной дисциплины и других направлений.

«По многим ситуациям прослеживается участие одного и того же лица – мы о нём сообщали. Он с ножом напал на продавца, сейчас находится под стражей», – сказал глава амурской полиции.

«Обращаюсь ко всем жителям области. Если у вас имеется какая-либо информация о совершенном или готовящемся преступлении или непринятия мер сотрудниками полиции, прошу обращаться по телефону доверия УМВД: 59-40-59. Поступающая на него информация мною лично контролируется. По всем поступившим обращениям проводятся проверки», – отметил Николай Аксёнов.

Каждый амурчанин может обратиться с заявлением через официальный сайт ведомства, записаться на личный приём руководства УМВД, ОВД области.

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