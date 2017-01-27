В Благовещенске отменили масочный режим

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В Благовещенске стабилизировалась эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом. В связи с этим в городе отменили масочный режим, введенный 27 января в образовательных учреждениях, местах и организациях с массовым скоплением людей. Также разрешено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий.

Предложения об отмене дополнительных противоэпидемических мероприятий на территории области специалисты амурского Роспотребнадзора направили в адрес санитарно-противоэпидемической комиссии правительства Амурской области.

По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в сравнении с прошлой неделей отмечается снижение количества заболевших ОРВИ – зарегистрировано 2 115 случаев. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога на 66,4 %. Эпидемические пороги заболеваемости не превышены на всех административных территориях.

Из числа заболевших 70 % приходится на детей до 17 лет, среди них наибольший удельный вес составляют дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения (28,8 %) и школьники (22,8 %). Очагов групповой заболеваемости не зарегистрировано.

Среди населения превалируют вирусы не гриппозной этиологии (РС-вирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа).

Наряду с этим весенний период характеризуется активизацией вирусов гриппа, в связи с чем управление Роспотребнадзора по Амурской области призывает соблюдать меры, направленные на профилактику ОРВИ и гриппа.

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