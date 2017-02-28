Житель Екатеринбурга, прилетев из Праги, скончался в аэропорту

Фото: interfax.ru

В екатеринбуржском международном терминале аэропорта «Кольцово» скончался пассажир, прилетевший из Праги. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. Отмечается, что 56-летнему мужчине стало плохо, он потерял сознание. Врачи пытались привести его в чувство, но безуспешно.

«На место оперативно прибыли медики и полицейские, но, к сожалению, спасти его не удалось», – сказали в пресс-службе.

Уральское следственное управление на транспорте СК России уточнило, что умерший был жителем Екатеринбурга, он прилетел в аэропорт «Кольцово» вечерним рейсом U6-702 из Праги.

«В зоне прилёта международных рейсов состояние его здоровья резко ухудшилось, после чего он потерял сознание. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть, наступившую предварительно в результате тромбоэмболии лёгочной артерии», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники управления осматривают место происшествия и проводят опрос очевидцев. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тромбоэмболия – острая закупорка кровеносного сосуда тромбом, оторвавшимся от места своего образования (на стенке сердца, сосуда) и попавшим в циркулирующую кровь. В результате тромбоэмболии кровоток в сосуде прекращается, возникает ишемия ткани в бассейне окклюзированного сосуда, часто завершающаяся ишемическим инфарктом.

Просмотров всего: 165

#происшествия #транспорт

распечатать