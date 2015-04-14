Фирма «ТМК» погасила долги по зарплате перед строителями космодрома Восточный

Задолженность перед сотрудниками «Тихоокеанской мостостроительной компании», которая строила космодром Восточный, полностью погашена, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Приморья. Общая сумма долгов предприятия составляла около 285 миллионов рублей.

«В период с 22 апреля 2015 по настоящее время ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" работникам выплачена задолженность по заработной плате на общую сумму порядка 285 миллиона рублей. На минувшей неделе, в том числе благодаря принятым прокуратурой края мерам реагирования, задолженность перед работниками ЗАО "ТМК" погашена в полном объёме"», – говорится в сообщении.

Ранее ТМК заявляла, что причиной задолженности в 96 миллионов рублей перед приморскими строителями космодрома Восточный стали действия экс-руководителя ТМК Виктора Гребнева, который покупал яхты и строил особняк. В отношении Гребнева было возбуждено дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Также в конце июля 2016 года стало известно, что Гребневу предъявлено обвинение по факту преднамеренного банкротства компании.

В конце апреля осужден на 3 года и 3 месяца еще один бывший глава ТМК Игорь Нестеренко.

Ранее работники ТМК отправляли официальное обращение президенту РФ Владимиру Путину в связи с имеющейся задолженностью по зарплате. Тогда Путин отметил, что берет ситуацию под личный контроль.

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