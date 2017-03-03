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Сегодня, 14:33 4

В минувшие выходные в Тынде еще одного подростка нашли мертвым

В минувшие выходные в Тынде еще одного подростка нашли мертвым
Фото: kultura-prozvetania.blogspot.ru

В ночь с 4 на 5 марта в Тынде в квартире одного из домов, расположенных на улице Дружбы, найдено тело подростка. Его обнаружили родители в ванне с признаками утопления. Известно, что это мальчик 2003 года рождения, учился в школе № 6. Семья подростка благополучная. В амурском следственном управлении сообщили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее Амур.инфо сообщало, что вечером 4 марта с 16-этажки спрыгнул подросток. Известно, что он 2001 года рождения, учился в гимназии № 2. По факту возбуждено уголовное дело по статье 110 «Доведение до самоубийства», сообщили в пресс-службе амурского следственного управления. Поводами к самоубийству этого подростка могли стать несчастная любовь и отношения в семье. Знакомые погибшего опровергают одну из версий о том, что парень свёл счёты с жизнью из-за нашумевшей игры «Синий кит». В окружении школьника считают, что у подростка на это были другие причины.

Следователи пока не связывают оба этих случая с деятельностью так называемых групп смерти в Интернете.

Просмотров всего: 2383

#происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Что же такое творится?

  • соседи

    соседи
    59 минут назад

    Господи , детки дорогие , что вы делаете ?!

  • ВиталийН

    ВиталийН
    35 минут назад

    На мой взгляд. Тында - в зоне риска. В её граждан изначально закачивался избыточный потенциал. И там более развиты. На несколько порядков более. На много порядков. Молодёжные субкультуры. О хождении на руках по парапету и балконам многоэтажки. Такого в столичной Благе нет. В Тынде возможно всё!!! Как сбросить паводок?

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    21 минута назад

    Читая такие новости становится страшно! Дети - самое дорогое, что есть у нас! Родители не должны хоронить детей!

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