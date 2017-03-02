Плюсовые температуры и сильный ветер: прогноз погоды в Амурской области на 7 марта

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В Амурской области 7 марта установится переменная облачность и усилится северный ветер. Его порывы будут достигать 16 метров в секунду. При этом местами пройдет снег. Температура ночью составит минус 8-13 градусов, местами по северу – минус 18-23 градуса. Днем термометры покажут от минус 2 до плюс 3, местами по северу – минус 5-10.

В Благовещенске в этот день ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Северный разгонится до 6 метров в секунду, усиливаясь ночью до 13 метров в секунду. Температура ночью составит минус 9-11 градусов, днем столбики термометров будут показывать от минус 1 до плюс 1, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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