Автохам: в Благовещенске автомобиль припарковали у подъезда на тротуаре

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали фотографию, на которой запечатлен очередной автохам. Как видно на снимке, автомобиль припаркован прямо на тротуаре у жилого дома. Сделан кадр в районе дома № 78 на улице Шимановского.

Как рассказала по телефону Амур.инфо горожанка Татьяна, приславшая фото в редакцию, инцидент произошел в субботу, 4 марта. На тротуар заехал серый универсал японского производства. Причем мужчина, который припарковался с нарушением, не живет в этом доме.

«Простоял так где-то час, при том, что напротив было несколько свободных мест», – говорит Татьяна.

Эту ситуацию, по ее словам, позже обсудили жильцы дома в собственной группе WhatsApp. Поведение мужчины осудили. «Надо человека наказать, так нельзя делать», – считает Татьяна.

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#автохам #происшествия

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