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Темпы роста экономики КНР откатились на 26 лет назад

Темпы роста экономики КНР откатились на 26 лет назад
Фото: vestifinance.ru

Согласно проекту ​плана социально-экономического развития КНР, в текущем году темпы роста ВВП страны должны оказаться в пределах 6,5 %. Этот показатель является наименьшим за последние 26 лет, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на РБК.

Основные запланированные показатели экономики страны зафиксированы в докладе, подготовленном Государственным комитетом по реформам и развитию к сессии Всекитайского собрания народных представителей. Из документа следует, что в 2017 году дефицит бюджета Китая составит порядка 3 % от ВВП. В денежном выражении этот показатель составит 2,38 триллиона юаней (свыше 345 миллиардов долларов).

По словам главы Госсовета КНР Ли Кэцяна, в 2018 году правительство страны продолжит активную финансовую политику. Кроме того, Пекин намерен продолжить реформирование и структурное преобразование экономики.

В этом году в Китае объёмы производства стали сократятся на 50 миллионов тонн, а добыча угля – на 150 миллионов тонн. Это произойдёт в рамках стратегии по сокращению избыточных мощностей производства в отраслях, где предложение превышает спрос.

В прошлом году ВВП Китая вырос на 6,7 %, что оказалось в пределах запланированных показателей. Показатель роста в 6,5 % в нынешнем году совпадает с данным ранее прогнозом Международного валютного фонда.

Швейцарский инвестиционный банк Credit Suisse в своём докладе «Глобальные инвестиционные стратегии» в начале 2017 года назвал возможное замедление темпов роста ВВП КНР до 5 % «чёрным лебедем» для мировой экономики. «Черным лебедем» традиционно называется труднопрогнозируемое событие, имеющее серьёзные последствия.

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#Китай #экономика

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