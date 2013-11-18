В Амурской области появился новый мастер спорта по плаванию

Фото: vk.com

Во Владивостоке завершились чемпионат и первенство ДФО по плаванию. Наиболее удачно в амурской команде выступила Виктория Малахова. Девушка завоевала одну серебряную и две бронзовые медали на разных дистанциях. А также выполнила норматив мастера спорта на дистанции 100 метров на спине.

До этих соревнований в Амурской области был только один мастер спорта – Роман Калюжин. Благовещенский тренер Роман Узлов рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» о том, что ранее было еще два мастера спорта, но они уехали и сейчас занимаются в Хабаровском крае. «Они выступают. Один почему-то не смог попасть на прошедшие соревнования, а вот Валерия Шатон выступала и даже завоевала серебряную медаль на 50 метрах брассом».

От Амурской области на соревнования во Владивосток отправился 21 спортсмен: четверо – из Тынды, трое – из Зеи и 14 – из Благовещенска. Кстати, студентка БГПУ Виктория Малахова, представляющая Благовещенск, сама родилась и выросла в Тынде, так что ее достижение – во многом заслуга тындинских тренеров.

Кроме Виктории, хорошо выступила Арина Файрузова из Благовещенска. Она выполнила норматив кандидата в мастера спорта на дистанции 50 метров брассом. «В целом многие наши спортсмены на этих соревнованиях улучшили свои показатели», – добавил Роман Александрович.

Виктория Малахова по рейтингу прошла на чемпионат России, который пройдет в апреле 2017 года в Москве.

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