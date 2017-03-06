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6 марта 2017, 17:53 0

Темы «Эха Москвы в Благовещенске»: проекты «Экология чувств» и «С Россией в сердце»

Утром в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске» побывает заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», председатель амурского отделения Союза ветеранов Афганистана Валерий Вощевоз. Тема беседы – об участии амурчан в военно-патриотическом проекте «С Россией в сердце». Ведущие – Татьяна Удалова и Олег Никитин.

Днем на радио придут художницы Анна Моисеенко и Наталья Саяпина. Тема беседы – об арт-проекте «Экология чувств». Ведущие – Екатерина Кузьмина, Олег Никитин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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