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16-летняя амурчанка за 15 000 рублей разделась догола (видео)

16-летняя амурчанка за 15 000 рублей разделась догола (видео)

В одном из ночных клубов Благовещенска в разгар вечеринки провели необычный конкурс. Организаторы не пожалели денег для раздетых девушек. Одна амурчанка обнажилась полностью и получила за это 15 тысяч рублей. Благовещенцы обсуждают видео происходившего, которое распространяется по соцсетям.

На кадрах видно, как несколько девушек в неглиже стоят в окружении людей, играет музыка, на полу лежит одежда. Действо происходит в одном из ночных заведений по улице Ленина.

Ведущий говорит: «Так, внимание, девочки! Вы у нас уже в финале. Лена (блондинка) и Лада (брюнетка), слушайте меня внимательно. Кто первая из вас сделает "звёздочку", и получит 15 000 рублей». Две девушки, которые до этого были только в трусиках и руками прикрывали грудь, быстро сориентировались и руки отпустили, сделав несколько движений.

«Подождите, подождите, рано ещё – я ещё не посчитал до трёх. Итак, готовы?» – спросил ведущий. После счёта девушки снова подняли руки.

«Вы крепкий орешек, и вы тоже крепкий орешек. У нас два сильных лидера», – отметил ведущий.

По кадрам, присланным в редакцию, можно судить, что в итоге девушкам предложили снять с себя оставшийся единственный элемент одежды. И под музыку это сделала блондинка, хотя её интимные места кто-то из подруг пытался прикрыть. Брюнетка же забрала вещи и удалилась.

Победительница получила 15 000 рублей и бурные аплодисменты зрителей.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» связался с девушкой. Она была немного взволнована и обеспокоена тем, что её «успех» вот уже второй день волнует людей. «Зачем вам это? Я ничего комментировать не буду, не считаю это нужным, смысла в этом не вижу. О второй девушке вы тоже будете писать? Она тоже раздевалась. И вы знаете, тут уже переживают и девочки, которые просто попали в кадр, были рядом», – сказала амурчанка. Но в разговоре подтвердила – деньги ей действительно вручили. Она добавила, что обращается в разные паблики, с просьбой удалить видео, снятое в клубе: «Зачем так много внимания?»

Как стало известно Амур.инфо из источников, заслуживающих доверия, раздевшейся и получившей деньги девушке 16 лет. Она учится в колледже и приехала из одного из посёлков области.

Просмотров всего: 5526

#происшествия

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Комментарии
Показать все (67) Обсудить на форуме
  • Fair

    Fair
    2 часа назад

    сначала напьются "в сопли", что без разницы где и перед кем раздеваться, а потом просят видео удалить.... смешные )))

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    закрыть быдло-клуб

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    Прожрет эти деньги за несколько дней, а позора хватит на всю жизнь. "Ах, зачем столько внимания....". Еще бы по городу с голым задом прошлась, а потом бы недоумевала, почему это обсуждают.

  • Одногруппник

    Одногруппник
    2 часа назад

    Как всё-таки деградирует молодёжь!!!!

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    а вторая трусы не захотела снимать,

    а чё?

    З.Ы. Не такая она. Вот.

  • agbor

    agbor
    2 часа назад

    Вот такие девушки, за 15000 готовы на все :)))) что из такой получится, когда вырастет интересно.

  • mihey007

    mihey007
    2 часа назад

    Людям жрать нечего.

    Довело едро народ до ручки

  • апчхее

    апчхее
    2 часа назад

    блондинка,че!

    ЗАЧЕМ УЧИТСЯ,ЕСЛИ УЖЕ УМЕЕТ

  • Вежливый

    Вежливый
    2 часа назад

    alex 3закрыть быдло-клуб


    Заодно запретить селянкам ехать в города на учебу. Кстати вроде в нк с 18 лет пускают? Интересно, если бы еще 15 докинуть, она обслужила кого-нибудь?

  • молокан

    молокан
    2 часа назад

    Ну, а как в кинофильмах? Там тоже голых показывают.

  • Chucho

    Chucho
    2 часа назад

    Их наверное потом полюбили....может и не один раз)))))

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    И чем администрация этого питейного заведения отличается от тех гопников, которые за бабки бомжа в луже купали?

    Да и девки ни умом ни телом не вышли..

  • косыночка

    косыночка
    2 часа назад

    Обидно за девчат молодых. Я наверно как мать, увидев такое видео о дочке с ума сошла от стыда.Когда она раздевалась то не подумала о родителях, друзьях. Хотя надеюсь не случится это с дочей моей. Я наверно старых взглядов и хочу чтоб дети мои не унижались за еду...

  • кирюша

    кирюша
    1 час назад

    потомки выселенных проституток и высидевших зеков, чего с них взять

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    косыночка

    Обидно за девчат молодых. Я наверно как мать, увидев такое видео о дочке с ума сошла от стыда.Когда она раздевалась то не подумала о родителях, друзьях. Хотя надеюсь не случится это с дочей моей. Я наверно старых взглядов и хочу чтоб дети мои не унижались за еду...



    да как не подумала..подумала:

    "Лайкнут же !! "

    З.Ы. опять пИтнадцать штук не лишние

  • Бодрячок

    Бодрячок
    1 час назад

    Нифига жирухи. Ладно одетую снять, а тут жиром при всех трясёт. Диана Шурыгина начало

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    mihey007


    Когда твой старший соплеменник нажрался в Швейке, тоже едро его довело?

    Если бы Серега разделся в Швейке, говорил бы что это просто конкурс такой, и ничего плохого в наготе нет?) Красавец Труш)

  • Antimadridist

    Antimadridist
    1 час назад

  • Дуshка

    Дуshка
    1 час назад

    О, сейчас уже деньги платят. Раньше за такие конкурсы бутылку водки или шампанское на выбор предлагали. "Папа" растет!

  • Anatolyi28Chigiri

    Anatolyi28Chigiri
    1 час назад

    нормально в клубах несовершеннолетних спаивают

  • тортик53

    тортик53
    1 час назад

    Прикрывать заведение за такое надо. Где органы контрольные/надзорные?

  • кирюша

    кирюша
    1 час назад

    ой, кого только там и чем только...

  • кирюша

    кирюша
    1 час назад

    тортик53

    Прикрывать заведение за такое надо. Где органы контрольные/надзорные?



    чо щас надумали, там же сливки общества пасутся

  • Бублик

    Бублик
    1 час назад

    Потаскуха!В Чечню её!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    И после этого кто-то будет продолжать чего там трындеть об "уважении" к ожп? Шкуры они всегда шкуры.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Ах, чуть не забыл - "картинка с медведем.jpg".

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    1 час назад

    Да уж, на ум первым делом пришли две фамилии: Шурыгина и Сычева. Потом их, невинных девочек, которые только на донышке, "изнасиловали" или нет? Есть видео?)))

  • востриков

    востриков
    1 час назад

    А в белом это-че за педик?

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Че вы негодуете. Это питейное заведение. Туда за этим и идут.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Заведение теперь оштрафуют...А родителей лишат родительских прав.Прокуратура действуйте...

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    СаняCh

    Че вы негодуете. Это питейное заведение. Туда за этим и идут.



    За 8-ю или 9-ю годами в колонии строгого режима?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Каждая шкура имеет свою цену.

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    Клаус Хайда

    СаняCh

    Че вы негодуете. Это питейное заведение. Туда за этим и идут.



    За 8-ю или 9-ю годами в колонии строгого режима?



    может до трёх скостят

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    СаняCh

    Клаус Хайда

    СаняCh

    Че вы негодуете. Это питейное заведение. Туда за этим и идут.



    За 8-ю или 9-ю годами в колонии строгого режима?



    может до трёх скостят



    Или вообще отпустят (как второго "насильника"). И деньги тут совсем не причём.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    расслабтесь, если телке есть 16 лет, то все можно.

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    а я думаю, что за прогулку в ластах платят больше,

    чем за обнаженку 16-летнюю...

    И к чему траблы родителям и ночному заведению?

  • loca-loca

    loca-loca
    1 час назад

    Ой да всегда это в ночниках было,раньше пиво и шапмпунь за это давали,тоже мне сенсация!!!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    loca-loca

    Ой да всегда это в ночниках было,раньше пиво и шапмпунь за это давали,тоже мне сенсация!!!



    Раньше шалавы давалки легкодоступные девушки не самого тяжелого поведения не сажали массово потом наивных пацанов.

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    Клаус Хайда

    loca-loca

    Ой да всегда это в ночниках было,раньше пиво и шапмпунь за это давали,тоже мне сенсация!!!



    Раньше шалавы давалки легкодоступные девушки не самого тяжелого поведения не сажали массово потом наивных пацанов.



    раньше просто Малахова не было. А Шурыгины всегда были.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Ну ппц, товарищи... Вот это минута славы

  • Громова

    Громова
    1 час назад

    Ой,ладно Вам...как-будто раньше такого не было!

    Я по ночникам не ходок конечно,но когда была студенткой была наслышана про ночник "Россия")) И конкурсы там вроде как пожестче были)

  • апчхее

    апчхее
    1 час назад

    жестче это как?лесби шоу или порнушка на танцполе?

  • Лариска

    Лариска
    1 час назад

    Фу, противно!

    То ли родители не воспитали, то ли деваха совсем без мозгов.

  • Туж2

    Туж2
    58 минут назад

    И вообще идет она такая в библиотеку, а тут оба..

    и раз пятнадцать штук.

    З.Ы. Да и хрен с ней с библиотекой

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    57 минут назад

    Лариска

    Фу, противно! То ли родители не воспитали, то ли деваха совсем без мозгов.



    Воспитывает сейчас тырнет. Лайками. Именно тех, кто без мозгов

  • Морской человек

    Морской человек
    54 минуты назад

    На форуме прямо нимбы над каждым ником можно подвешивать. Что вы из себя святош делаете? Повеселилась молодёжь. Ничего криминального не было? Не убили, не изнасиловали, наркотики не продавали.

    Ходить в такое заведение или нет, решать каждому за себя. Что, в ночном клубе должен был проходить турнир по шахматам?

  • Baska

    Baska
    54 минуты назад

    включите как-нить ТНТ Дом-2, там такое показывают....разделась она..мелочи

  • Бодрячок

    Бодрячок
    54 минуты назад

    Смайла посадить на 8 лет. Достал уже озабоченный. На зоне таких сладеньких любят

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    53 минуты назад

    Морской человек

    На форуме прямо нимбы над каждым ником можно подвешивать. Что вы из себя святош делаете? Повеселилась молодёжь. Ничего криминального не было? Не убили, не изнасиловали, наркотики не продавали. Ходить в такое заведение или нет, решать каждому за себя. Что, в ночном клубе должен был проходить турнир по шахматам?



    Да нормально всё =) Подумаешь, новость про эталонную представительницу современной ожп

  • Tуман

    Tуман
    51 минута назад

    Хорошо, что в наше время не было интернетов всяких. Чего только мы не творили...

  • Oldlord

    Oldlord
    48 минут назад

    Громова

    Ой,ладно Вам...как-будто раньше такого не было! Я по ночникам не ходок конечно,но когда была студенткой была наслышана про ночник "Россия")) И конкурсы там вроде как пожестче были)



    Т.е. если и раньше такое было, то для вас это уже норма?



    Фото за рубль запостишь?



  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    46 минут назад

    Oldlord

    Громова

    Ой,ладно Вам...как-будто раньше такого не было! Я по ночникам не ходок конечно,но когда была студенткой была наслышана про ночник "Россия")) И конкурсы там вроде как пожестче были)



    Т.е. если и раньше такое было, то для вас это уже норма?

    Фото за рубль запостишь?



    Что ты! Она же знает себе цену =)

  • Волшебник_1

    Волшебник_1
    44 минуты назад

    По любому с педучилища )

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    39 минут назад

    Волшебник_1

    По любому с педучилища )



    Сучилища?

  • anschutka

    anschutka
    36 минут назад

    Не, ну и раньше такое конечно бывало, и девушки раздевались, и парни. И даже стриптиз с танцами изображали, а не просто раздевались. Просто тогда не было возможности все это снять и тут же запостить во все соцсети.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    35 минут назад

    anschutka

    Не, ну и раньше такое конечно бывало, и девушки раздевались, и парни. И даже стриптиз с танцами изображали, а не просто раздевались. Просто тогда не было возможности все это снять и тут же запостить во все соцсети.



    То есть la puta были всегда =)

  • ЛайКа

    ЛайКа
    32 минуты назад

    Tуман

    Хорошо, что в наше время не было интернетов всяких. Чего только мы не творили...



    У каждого свой порог. Никогда бы не разделась. Но однажды подруга прямо выдернула на конкурс на "рождестве Европы+" и всё же поучаствовала. Надо было позы показать, в одежде. Типа кто больше знает. Было очень весело и стыыыдно, хотя ничего такого, вроде.



  • Супрастинка

    Супрастинка
    19 минут назад

    Вот это лошади нынче в 16 лет!

  • Апочемубыинет

    Апочемубыинет
    18 минут назад

    яблоко от яблони не далеко падает.

    интересно во что превратятся дети современных мамашек с мозгом инсты

  • Chucho

    Chucho
    18 минут назад

    Щас начнут любвеобильные ребята подходить к сей даме и говорить мол родная прости пятнашки нет, тока пятихатка, разденься пожалуйста))))))))

  • Сашковна

    Сашковна
    13 минут назад

    Посмотрела по всем пабликам, видео нет. Видимо удалили)

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    12 минут назад



    век проституток не долог, а больше такие девочки ничего не умеют, увы

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    10 минут назад

    Кто то месяц пашет за пятнашку, а эта оголилась и на те вам,пожалуйста. Критику наводите тут. Сейчас никого не удивить уже, вроде, голыми телесами. 15 косарей за 10 мин,не хило. А если ипотека? Можно хоть каждый день булками сверкать,главное не простудиться.

  • Акционер2016

    Акционер2016
    10 минут назад

    Дева к "успеху" пришла, она стала звездой Инстаграмма, а Вам слабо?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    8 минут назад

    Почему то вспоминается песня Алексина про "на тусовку собрались" (с)

  • Акционер2016

    Акционер2016
    4 минуты назад

    Саша Серова (Начало)

  • Полиграф

    Полиграф
    3 минуты назад

    Интернет зло. Популярность может быстро прейти. Зато счас девушку на интервью на "Первый канал" позовут. потом еще возможно выгодные предложения поступят от блогеров. Короче, скажите где надо снять трусиля я готов)))

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