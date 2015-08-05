16-летняя амурчанка за 15 000 рублей разделась догола (видео)

В одном из ночных клубов Благовещенска в разгар вечеринки провели необычный конкурс. Организаторы не пожалели денег для раздетых девушек. Одна амурчанка обнажилась полностью и получила за это 15 тысяч рублей. Благовещенцы обсуждают видео происходившего, которое распространяется по соцсетям.

На кадрах видно, как несколько девушек в неглиже стоят в окружении людей, играет музыка, на полу лежит одежда. Действо происходит в одном из ночных заведений по улице Ленина.

Ведущий говорит: «Так, внимание, девочки! Вы у нас уже в финале. Лена (блондинка) и Лада (брюнетка), слушайте меня внимательно. Кто первая из вас сделает "звёздочку", и получит 15 000 рублей». Две девушки, которые до этого были только в трусиках и руками прикрывали грудь, быстро сориентировались и руки отпустили, сделав несколько движений.

«Подождите, подождите, рано ещё – я ещё не посчитал до трёх. Итак, готовы?» – спросил ведущий. После счёта девушки снова подняли руки.

«Вы крепкий орешек, и вы тоже крепкий орешек. У нас два сильных лидера», – отметил ведущий.

По кадрам, присланным в редакцию, можно судить, что в итоге девушкам предложили снять с себя оставшийся единственный элемент одежды. И под музыку это сделала блондинка, хотя её интимные места кто-то из подруг пытался прикрыть. Брюнетка же забрала вещи и удалилась.

Победительница получила 15 000 рублей и бурные аплодисменты зрителей.

Корреспондент ИА «Амур.инфо» связался с девушкой. Она была немного взволнована и обеспокоена тем, что её «успех» вот уже второй день волнует людей. «Зачем вам это? Я ничего комментировать не буду, не считаю это нужным, смысла в этом не вижу. О второй девушке вы тоже будете писать? Она тоже раздевалась. И вы знаете, тут уже переживают и девочки, которые просто попали в кадр, были рядом», – сказала амурчанка. Но в разговоре подтвердила – деньги ей действительно вручили. Она добавила, что обращается в разные паблики, с просьбой удалить видео, снятое в клубе: «Зачем так много внимания?»

Как стало известно Амур.инфо из источников, заслуживающих доверия, раздевшейся и получившей деньги девушке 16 лет. Она учится в колледже и приехала из одного из посёлков области.

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#происшествия

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