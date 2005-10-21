Солист Bad Boys Blue получил перелом бедра в ДТП по дороге в Томск

Фото: vtomske.ru

Солист музыкальной группы Bad Boys Blue Джон Макинерни попал в ДТП по дороге из Новосибирска в Томск, куда он ехал на очередной концерт. Артист был прооперирован в Томске, его состояние – удовлетворительное, рассказал изданию vtomske.ru менеджер артиста Тарас Волковинский.

Группа Bad Boys Blue должна была выступить в Томске в субботу, 4 марта. Планы спутала непогода – снегопад и скользкие дороги стали причиной аварии.

«Была плохая видимость на дороге из-за снегопада, сильный гололёд. На трассе в неположенном месте стояла фура, занимала часть дороги. Мы ехали небыстро, водитель у нас профессиональный. Фуру мы не смогли объехать из-за встречного транспорта. Начали тормозить, но столкновения не избежали, правым боком столкнулись с грузовиком», — рассказал Волковинский, уточнив, что в машине находились он сам, водитель, Джон Макинерни и его супруга. Как отметил менеджер, женщина успела в последний момент «дёрнуть артиста на себя, это спасло ему жизнь».

В результате Макинерни получил перелом бедра. Всех участников ДТП отвезли в больницу, где оказали первую помощь, фронтмену Bad Boys Blue наложили гипс. «После этого приехала машина из Томска, чтобы перевезти его. Джону сделали операцию. Сработали профессионально. Сейчас его состояние – удовлетворительное. На понедельник у нас организован перелёт, летим в Москву, оттуда – в Варшаву. Там Макинерни продолжит лечение», – пояснил менеджер артиста. Концерты, запланированные в России на ближайшее время, пришлось отменить, что немало огорчило поклонников Джона.

Bad Boys Blue – евродиско-группа, образованная в Кёльне в 1984 году. За свою историю коллектив выпустил около 30 синглов, занявших престижные места в чарты многих стран мира. В настоящее время Bad Boys Blue – это Джон Макинерни и две бэк-вокалистки: Сильвия МакИнерни, жена Джона, и Эдит Миракл.

Осенью 2005 года группа Bad Boys Blue приезжала в Благовещенск на «Дискотеку 80-х», организованную «Авторадио».

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