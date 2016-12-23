«О людях»: морально тяжелая, но любимая работа инспектора ПДН

Профессия для сильных духом женщин – так можно охарактеризовать работу инспектора по делам несовершеннолетних. Несмотря на тяжелый с моральной точки зрения труд, выбирают его в основном представительницы слабого пола. В преддверии Международного женского дня корреспондент Амур.инфо узнал, что тянет женщин в сложную профессию, и поговорил с благовещенкой, 10 лет работающей инспектором ПДН, Тамарой Макеевой.

Инспекция по делам несовершеннолетних – первое и единственное место работы Тамары Васильевны. В эту профессию она пришла в 2007 году сразу после окончания вуза. В Благовещенском педуниверситете она выучилась на психолога, а затем, уже работая сотрудником подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН), по собственной инициативе получила заочно юридическое образование.

«Мне еще в вузе понравилось работать с трудными детьми. Я писала на эту тему курсовые, диплом. Соответственно, была и практика. Будучи студенткой, я посещала трудного подростка и вот заинтересовалась», – рассказала инспектор ПДН Тамара Макеева.

На учет в инспекцию попадают дети и подростки, совершившие мелкие преступления или правонарушения, но не достигшие возраста уголовной ответственности. Все они разных возрастов и из разных по социальному статусу семей. Причем на учет ставят не только детей неблагополучных родителей.

«Бывают очень даже благополучные семьи, но контроль где-то чуть-чуть ослаблен, и дети совершают преступление или правонарушение. Бывает, совершают, потому что не знают, что за это есть ответственность. В основном это мелкие кражи или драки. Например, в школе выясняют отношения, кто из них главный. Если семья благополучная и ребенок ранее не привлекался к административной ответственности, мы его не ставим на учет, просто контроль осуществляем. Что касается возраста, то в основном мы работаем с детьми с 12 до 17 лет. Но есть и младше. Бывают даже первоклашки. Но, как правило, мы таких детей на учет не ставим, просто ставим на контроль», – рассказала Тамара Макеева.

Есть и те, с кем ситуация обстоит сложнее, – это дети пьющих родителей, ведущих асоциальный образ жизни. В таких семьях зачастую взрослые не проявляют интерес к тому, чтобы их ребенок встал на путь исправления.

«Есть, конечно, такие дети, которые с пренебрежением относятся к нам и к нашей работе. Это дети, где родители злоупотребляют спиртным и поощряют плохое поведение своих детей. С ними, конечно, сложно. Но все-таки большинство детей прислушиваются к инспекторам. Когда ребенка ставят на учет, ему разъясняют, почему это происходит и каковы последствия совершения противоправных деяний. Поэтому в основном мы приходим к положительному результату», – отметила инспектор ПДН.

Но путь к этому положительному результату зачастую долгий и тернистый. «У меня девочка недавно появилась, полтора месяца назад. Я с ней еще мало работала. Ей 14 лет. Папа забрал ее от мамы после того, как мама привела сожителя. И папа поощряет поведение дочери. Она и деньги у отца ворует, телевизор из квартиры вынесла. Профилактические беседы пока на ребенка не действуют. Но это пока. У нас нет безвыходных ситуаций», – сказала Тамара Макеева.

Основная мера воздействия на трудных детей – это профилактическая беседа. В тех случаях, когда она не помогает и ребенок вновь совершает правонарушение, его направляют в спецучреждение – такое как, например, Юхтинская спецшкола. Но подобные меры применяются только по решению суда.

«Сложность в том, что мы ограничены в своих действиях, мы можем только беседовать и контролировать, приходя домой к нашим подопечным или в школу. Но этого иногда недостаточно. Особенно когда дело касается детей, которые употребляют наркотики, алкоголь. В таких ситуациях, кроме как привлечь к административной ответственности и провести профилактическую беседу, мы ничего другого сделать не можем. А я считаю, что таких детей нужно помещать в спецучреждение, как в Юхте. Однако туда этих детей сейчас не помещают», – рассказала Тамара Васильевна.

Но это единственная трудность, с которой, по словам Тамары Макеевой, она сталкивается во время своей трудовой деятельности. Инспектор говорит, что любит свою работу и менять ее на другую не собирается.

«У меня есть дети-токсикоманы, бродяги, наркоманы. И когда через суд их направляют в спецшколу, я вижу, как они меняются – сразу, синяки под глазами проходят, они такие красивые, накачанные, хорошо учатся, начинают хорошо разговаривать, выглядеть хорошо. И когда они говорят – "Тамара Васильевна, спасибо вам большое, что помогли" – после таких слов хочется работать дальше и еще лучше.

Есть мальчишка, он сейчас в Юхте находится, он просто не ходил в школу, вдыхал пары ацетона, растворителя, то есть он не мог адекватно мыслить и разговаривать. Он худой был, уже никто ничего не мог сделать. Однако я с родителями нашла общий язык, я объяснила, что если они будут следовать моим рекомендациям, то все будет хорошо. Сейчас мальчишка получает там образование, исправляется. Он мне даже картину прислал, сам нарисовал карандашом.

Есть еще другой мальчишка, бывший токсикоман, не ходил в школу, мы его не могли поймать, но был очень строгий контроль, очень часто мы с ним встречались, и сейчас мне приятно на него смотреть. Он ходит в школу, занимается спортом», – поделилась инспектор.

При этом назвать свою работу легкой она не может. Иногда морально очень тяжело. Был даже случай, когда Тамара Васильевна хотела забрать курируемого ребенка в свою семью. Но муж не согласился. При этом, несмотря на все моральные сложности, в эту профессию приходят в основном женщины.

«Наверное, женщины идут в эту профессию, потому что они более мягкие сами по себе, они где-то могут промолчать, где-то по головке погладить, где-то, наоборот, пожестче быть. А мужчины – они же прямолинейные. Представляете, доставляют ребенка 17 лет в состоянии наркотического опьянения, он выражается нецензурно, лезет с кулаками, у мужчины, понимаете, какая может быть реакция. Конечно, все мы стараемся к каждому ребенку найти подход, но, когда дети в состоянии алкогольного опьянения, они иногда просто не понимают, что творят. При этом физическую силу ни в коем случае применять нельзя ни при каких обстоятельствах. То есть тут как раз и необходим тот самый женский подход», – сказала Тамара Васильевна.

У самой Тамары Макеевой есть дочь, ей пять лет, но она уже понимает, что такое хорошо, что такое плохо. По словам Тамары Васильевны, работа оставляет отпечаток и на воспитании ее собственного ребенка. «Мой ребенок дома с полуслова понимает меня, с первого раза. Я считаю, что ребенок с малых лет должен знать, что такое можно, а что такое нельзя. Я не позволяю ей неправильное поведение. И примеры привожу, почему я так говорю, чтобы она понимал осознанно, почему нельзя», – сказала инспектор ПДН.

С Международным женским днем воспитанники своих наставников обычно не поздравляют. Но так и должно быть, говорит инспектор ПДН. Несмотря на доверительные отношения с подопечными, субординацию никто не отменял.

«У меня очень тесный контакт с детьми. Они знают, что в случае какой-то непредвиденной ситуации, они могут обратиться ко мне в любое время. У них у всех есть мой номер телефона. Но все-таки субординацию я соблюдаю. Конечно, если они поздравят меня, я не буду их ругать за это, но, вообще, стараюсь держать дисциплину», – сказала Тамара Макеева.

Просмотров всего: 853

#дети #жизнь

распечатать