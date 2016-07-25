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Следователи ищут записи с камер в районе Благовещенска, где убили семью

Следователи ищут записи с камер в районе Благовещенска, где убили семью
Фото: gazeta-bam.ru

Амурские следователи устанавливают причастных к убийству семьи в Благовещенске. Как сообщало ИА «Амур.инфо», тела супругов и взрослого сына были найдены в их доме 2 марта. Расследование передано в отдел по расследованию особо важных дел, так как запланирован большой объём оперативно-разыскных мероприятий.

Трагедия произошла в Благовещенске в доме № 5 по переулку Весеннему. Следственные органы просят всех горожан, проживающих в районе Плодопитомника, предоставить записи с камер видеонаблюдения, установленных на их домах, в период с 20 часов 1 марта 2017 года до 6 часов 2 марта 2017 года.

«Кроме того, просим граждан, проезжавших в указанный период на своих автомобилях по дорогам указанного района, предоставить записи камер видеорегистраторов», – сообщает амурское следственное управление.

Тела погибших со множественными ножевыми ранениями нашли родственники днем 2 марта. В доме не было следов кражи или разбоя. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 2 пункт «а» «Убийство двух и более лиц» УК РФ.

Редакции ИА «Амур.инфо» стало известно из источников, заслуживающих доверия, что убийство семьи в коттедже в Плодопитомнике мог совершить один из её членов – 30-летний сын. По одной из версий, сначала он убил родителей, а потом себя. Официально эту информацию не комментируют.

Просмотров всего: 4420

#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • start-stop

    start-stop
    3 часа назад

    Значить не все так просто

    И сын не причем

  • Одисей

    Одисей
    2 часа назад

    Мне так тоже это кажется странным, двоих взрослых людей, да еще и по нескольку ножевых ранений, во сне если только, но себе как можно нанести множество ножевых ранений, странно в общем

  • Blg-boy

    Blg-boy
    2 часа назад

    Про самоубийство Амур инфо наверное придумали для рейтинга !!! Уже не для кого не секрет что диградирует данный ресурс !!

  • mihey007

    mihey007
    2 часа назад

    Одисей

    Мне так тоже это кажется странным, двоих взрослых людей, да еще и по нескольку ножевых ранений, во сне если только, но себе как можно нанести множество ножевых ранений, странно в общем



    Скорей всего ночью во сне.

    А множественные потому как убить хотели наверняка.

    А вот вы ззнаете куда ножом бить? Можно с одного раза и промахнуться.

  • Хто ти є?

    Хто ти є?
    2 часа назад



    Редакции ИА «Амур.инфо» стало известно из источников, заслуживающих доверия, что убийство семьи в коттедже в Плодопитомнике совершил один из её членов – 30-летний сын.



    Источник, заслуживающий доверия - это поп, который видел человека, сорвавшего с себя крестик на его службе? Тогда надо к Богу обратиться за свидетельскими показаниями, а не записи регистраторов искать. Бог, он все видит.

  • Одисей

    Одисей
    2 часа назад

    mihey007

    Одисей

    Мне так тоже это кажется странным, двоих взрослых людей, да еще и по нескольку ножевых ранений, во сне если только, но себе как можно нанести множество ножевых ранений, странно в общем



    Скорей всего ночью во сне.

    А множественные потому как убить хотели наверняка.

    А вот вы ззнаете куда ножом бить? Можно с одного раза и промахнуться.





    нет конечно я не знаю, и мне не зачем. Множественные ранения отцу и матери можно объяснить, а вот себе то как?



  • mihey007

    mihey007
    2 часа назад

    Ну про то что "себе" не упоминалось конкретно

    Хотя псих может себя и пару раз ударить.

    Бывает

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    А самим по этим домам проехать и видио собрать? Чем они там занимаются?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Одисей

    но себе как можно нанести множество ножевых ранений, странно в общем



    Поскользнулся, упал на нож...



    И так несколько раз! ©



  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    ну да обычно люди умирают моментально только прикоснувшись к себе ножом. Да в инете полно самоубийц в прямом эфире которые наносят несколько ударов ножом, не считал, может и десяток. Интересно посмотрите. Без всякого поскользнулись. Опять же состоянии человека в котором он может сделан ЭТО известны психиатрам. А если сын псих.

    Почему нет.

    З.Ы. не умножайте сущности.

  • loca-loca

    loca-loca
    1 час назад

    Да даже если это он как можно убить отца и мать!!!Точно псих,себя бы только убил бы и все..зачем предков то

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