Следователи ищут записи с камер в районе Благовещенска, где убили семью

Фото: gazeta-bam.ru

Амурские следователи устанавливают причастных к убийству семьи в Благовещенске. Как сообщало ИА «Амур.инфо», тела супругов и взрослого сына были найдены в их доме 2 марта. Расследование передано в отдел по расследованию особо важных дел, так как запланирован большой объём оперативно-разыскных мероприятий.

Трагедия произошла в Благовещенске в доме № 5 по переулку Весеннему. Следственные органы просят всех горожан, проживающих в районе Плодопитомника, предоставить записи с камер видеонаблюдения, установленных на их домах, в период с 20 часов 1 марта 2017 года до 6 часов 2 марта 2017 года.

«Кроме того, просим граждан, проезжавших в указанный период на своих автомобилях по дорогам указанного района, предоставить записи камер видеорегистраторов», – сообщает амурское следственное управление.

Тела погибших со множественными ножевыми ранениями нашли родственники днем 2 марта. В доме не было следов кражи или разбоя. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 2 пункт «а» «Убийство двух и более лиц» УК РФ.

Редакции ИА «Амур.инфо» стало известно из источников, заслуживающих доверия, что убийство семьи в коттедже в Плодопитомнике мог совершить один из её членов – 30-летний сын. По одной из версий, сначала он убил родителей, а потом себя. Официально эту информацию не комментируют.

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