В Панаме автобус с пассажирами рухнул в ущелье: погибли 16 человек

Фото: РЕН ТВ

В Панаме в результате страшной аварии 16 человек погибли, ещё 35 получили серьёзные травмы. На скоростном шоссе автобус с пассажирами по невыясненным пока причинам внезапно потерял управление и рухнул в ущелье, после чего скатился в реку. Об этом, со ссылкой на агентство Associated Press, сообщает «Комсомольская правда».

Авария произошла в 170 километрах от столицы страны. По данным СМИ, внутри транспортного средства находились рабочие сельскохозяйственной сферы. Местные власти опасаются, что число жертв может возрасти – большинство пострадавших находятся в критическом состоянии. На месте трагедии работают врачи и спасатели.

По словам представителя службы гражданской обороны страны, автобус буквально сплющило при падении, и пассажиры оказались зажатыми между сидениями, людей пришлось извлекать из покорёженного салона с помощью спецтехники.

Правоохранители выясняют причины трагедии.

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