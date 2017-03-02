В Панаме автобус с пассажирами рухнул в ущелье: погибли 16 человек
В Панаме в результате страшной аварии 16 человек погибли, ещё 35 получили серьёзные травмы. На скоростном шоссе автобус с пассажирами по невыясненным пока причинам внезапно потерял управление и рухнул в ущелье, после чего скатился в реку. Об этом, со ссылкой на агентство Associated Press, сообщает «Комсомольская правда».
Авария произошла в 170 километрах от столицы страны. По данным СМИ, внутри транспортного средства находились рабочие сельскохозяйственной сферы. Местные власти опасаются, что число жертв может возрасти – большинство пострадавших находятся в критическом состоянии. На месте трагедии работают врачи и спасатели.
По словам представителя службы гражданской обороны страны, автобус буквально сплющило при падении, и пассажиры оказались зажатыми между сидениями, людей пришлось извлекать из покорёженного салона с помощью спецтехники.
Правоохранители выясняют причины трагедии.
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