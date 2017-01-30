Вслед за крымским памятником Николаю II замироточило изваяние Ленина в Ленобласти

Фото: 47news.ru

После того как в Крыму замироточил памятник Николаю II, в Ленинградской области то же самое произошло с памятником вождю мирового пролетариата. Об этом изданию 47news сообщил глава администрации города Светогорска Сергей Давыдов. В связи с этим градоначальник призвал «не расслабляться» жителей Финляндии.

«Проходил сегодня мимо площади и заметил еле уловимое изменение на лице нашего бывшего вождя. Подошёл поближе и понял, что с лика Ильича течёт слеза. И это точно были не следы дождя. Тут я и понял, что памятник Ленину тоже замироточил», – рассказал Давыдов, добавив, что, судя по всему, по всей стране начали происходить настоящие чудеса.

«Пусть началось в Крыму, но в Выборге, похоже, дела посерьёзнее. Не знаю, перешагнёт ли волшебство через границу, но я бы на месте финнов не расслаблялся. И пусть кто-то думает, что Ленин не плачет, а надсмехается над Поклонской», – отметил светогорский глава.

Корреспондент 47news спросил представителя духовенства об этом удивительном явлении. До владыки Игнатия, епископа Выборгского и Приозёрского дозвониться не удалось, за него ответил его секретарь отец Дионисий. Священнослужитель отнёссе к новости скептически. «Про Крым я новости читал, про Ленина ещё не слышал. К нему я никак не отношусь, но поверить мне сложно... На моём веку у нас ни одной иконы не мироточило», – заметил он.

Ранее бывший прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская поделилась сенсационной новостью, заявив, что в Симферополе, в сквере возле часовни, за которой ухаживают сотрудники прокуратуры, замироточил бюст Николая II. Поклонская отметила, что чудо произошло в столетнюю годовщину революции.

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#происшествия #религия

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