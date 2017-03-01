В Тынде вернут отопление и воду в дома, где их не было много лет

В Тынде суд постановил обеспечить отоплением и холодным водоснабжением два дома, где благ цивилизации нет около 15 лет. Этим должны заняться местные власти. Кроме того, чиновников обязали организовать освещение местности, где расположены дома.

Речь о двух многоквартирных домах № 2 и № 4, расположенных в Тынде на улице Дальней. Район этот – один из самых удаленных от центра города. Отопления и холодного водоснабжения жильцы лишены примерно с 1998 года – тогда и отключили коммуникации. В результате все эти годы горожане были вынуждены запасаться дровами, носить воду и ходить по неосвещенной улице.

Жители обратились в суд. Дело рассмотрели 13 февраля 2017 года. Как говорится в материалах Тындинского районного суда, власти города настаивали, что технической возможности вернуть людям «коммуналку» нет, отсутствуют и необходимые для этого средства. Однако судья встал на сторону горожан. На то, чтобы вернуть людям блага цивилизации, администрации дали шесть месяцев.

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