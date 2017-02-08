В Израиле больше не будут сажать за употребление марихуаны

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В Израиле за употребление марихуаны уголовное наказание заменят штрафом. Соответствующие нормы закона были утверждены местным кабмином в воскресенье, 5 марта, сообщает ИА Regnum со ссылкой на ежедневную газету Haaretz.

Согласно новой норме закона, предложенной министерством общественной безопасности и юстиции, за первый зафиксированный случай употребление марихуаны нарушитель будет оштрафован на одну тысячу шекелей (примерно 270 долларов). В случае повторного употребления наркотика в отношении преступника вновь будет возбуждено административное дело, а штраф удвоится. Уголовное же преследование будет грозить лишь с четвёртого случая нарушения закона.

Отмечается, что средства, вырученные государством от штрафов, пойдут на лечение наркозависимых и просвещение граждан по вопросам наркомании.

По словам министра общественной безопасности Гилада Эрдана, принятая норма является «важным шагом на пути к реализации новой политики», которая подразумевают распространение необходимой информации и лечение вместо уголовного преследования.

Для реализации новой политики в отношении употребляющих марихуану граждан Израиля будет создана межведомственная группа.

Принятый закон является важным шагом, но не концом дороги, заявил председатель комитета по вопросам наркомании и злоупотребления алкоголем Тамар Зандберг. «Этот закон говорит о том, что миллион израильтян, употребляющих марихуану, не являются преступниками», – подчеркнул он.

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