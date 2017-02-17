В Латвии хотят повысить минимальный возраст для занятия проституцией с 18 до 25 лет

Фото: Kasjauns.lv

В Латвии рабочая группа местного МВД выступила с инициативой повышения минимального возраста, с которого представительницы древнейшей профессии смогут легально предоставлять в стране свои специфические услуги. Об этом заявил руководитель рабочей группы, госсекретарь МВД Латвии Димитрий Трофимов, передаёт РБК со ссылкой на Mixnews.lv.

По словам собеседника латвийского издания, авторы инициативы предлагают повысить минимальный возраст для жриц любви с 18 лет до 25 лет.

«Нынешним законодательством государство даёт сигнал человеку, только окончившему среднюю школу, что он может законно заниматься проституцией», – пояснил Трофимов, отметив, что, «если возраст будет повышен до 25 лет, государство даст сигнал молодёжи, что можно найти и нормальные виды деятельности в жизни».

В Латвии, как отмечает издание, проституция узаконена, запрещено только сутенёрство.

Просмотров всего: 182

#жизнь #закон

распечатать