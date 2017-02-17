Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 10:01 0

В Латвии хотят повысить минимальный возраст для занятия проституцией с 18 до 25 лет

В Латвии хотят повысить минимальный возраст для занятия проституцией с 18 до 25 лет
Фото: Kasjauns.lv

В Латвии рабочая группа местного МВД выступила с инициативой повышения минимального возраста, с которого представительницы древнейшей профессии смогут легально предоставлять в стране свои специфические услуги. Об этом заявил руководитель рабочей группы, госсекретарь МВД Латвии Димитрий Трофимов, передаёт РБК со ссылкой на Mixnews.lv.

По словам собеседника латвийского издания, авторы инициативы предлагают повысить минимальный возраст для жриц любви с 18 лет до 25 лет.

«Нынешним законодательством государство даёт сигнал человеку, только окончившему среднюю школу, что он может законно заниматься проституцией», – пояснил Трофимов, отметив, что, «если возраст будет повышен до 25 лет, государство даст сигнал молодёжи, что можно найти и нормальные виды деятельности в жизни».

В Латвии, как отмечает издание, проституция узаконена, запрещено только сутенёрство.

Просмотров всего: 182

#жизнь #закон

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

Глава амурской полиции после ситуации в Новорайчихинске попросил людей не молчать
Общество 5

«О людях»: морально тяжелая, но любимая работа инспектора ПДН

Происшествия 11

Следователи ищут записи с камер в районе Благовещенска, где убили семью
В России и мире

В Израиле больше не будут сажать за употребление марихуаны