В Благовещенске грузовик сбил шестилетнего ребенка

В Благовещенске грузовой автомобиль совершил наезд на 6-летнего мальчика. Инцидент произошел 3 марта в районе улицы Строителей около дома № 60/1. Ребенок был госпитализирован.

ДТП случилось в 12:34. Мальчик вышел на проезжую часть в неустановленном месте, где его сбил грузовик Mitsubishi Canter, сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску.

«В результате происшествия ребенок с травмами доставлен в больницу», – говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала 2017 года по Благовещенску зарегистрировано 7 ДТП с участием детей-пешеходов. Из них три произошли по вине несовершеннолетних.

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