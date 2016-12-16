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В 2017 году на сельское хозяйство в Приамурье направят 1,43 миллиарда рублей

В 2017 году на сельское хозяйство в Приамурье направят 1,43 миллиарда рублей
Фото: пресс-служба правительства региона

Амурские власти посетили хозяйство «Приамурье» в селе Козьмодемьяновка Тамбовского района. Оно включает в себя три полеводческие бригады, молочно-товарную ферму, центральную ремонтную мастерскую, зерновые дворы, автогаражи.

Глава региона Александр Козлов побывал в ремонтной мастерской хозяйства и ознакомился с ходом подготовки сельскохозяйственной техники к весенним полевым работам. В хозяйстве имеется 88 тракторов и 53 зерноуборочных комбайна, а также кормоуборочные комбайны, посевная и почвообрабатывающая техника.

В соответствии с рабочим планом в весенних полевых работах будет задействовано 45 тракторов, 6 культиваторов, 10 посевных комплексов и грузовые автомобили. Подготовка техники к севу идёт по намеченному плану. Отремонтировано 100 % тракторов, завершается ремонт посевных комплексов и почвообрабатывающих орудий, механизаторы приступили к подготовке зерноуборочных комбайнов.

Губернатор пообщался с механизаторами хозяйства, обсудив с ними вопрос заработной платы. «Люди должны получать достойную заработную плату. Мы вкладываем большое количество средств в сельское хозяйство в виде субсидий из федерального, областного бюджетов. Мы договорились о том, что с руководителями хозяйств будет подписано соглашение о выплате достойной зарплаты работникам. В случае невыполнения этого соглашения мы будем всерьёз ставить вопрос о мерах господдержки: деньги должны направляться на развитие предприятий, но при этом необходим достойный фонд заработной платы», – подчеркнул Александр Козлов.

Ещё одним осмотренным объектом стал строящийся животноводческий комплекс нового поколения на 490 голов беспривязного содержания с молочно-доильным блоком.

«Современная система даст возможность снизить затраты на производство молока и улучшит его качество. В стоимость проекта заложено приобретение 400 голов нетелей от высокопродуктивных коров на сумму 60 миллионов рублей. Ввод нетелей в 2017 году позволит увеличить валовой надой молока на 854 тонны и реализацию мяса в живом весе на 52 тонны. В последующие годы, при полном вводе нетелей в основное стадо, планируемый валовой надой молока составит 4 860 тонн», – рассказал и. о. гендиректора ООО «Приамурье» Олег Рооз.

В 2016 году предприятию оказаны меры государственной поддержки – выделены средства на сумму 24 миллиона рублей. Хозяйство рассчитывает на помощь и в текущем году. «На 2017 год запланировано направить в сельхозпроизводство Амурской области порядка 1,43 миллиарда рублей в том числе 986,8 миллиона рублей из федерального бюджета и 443,6 миллиона рублей из регионального. В приоритетном направлении сохраняется и развитие животноводческого комплекса, с высокопродуктивным стадом и строительством современных технологичных коровников», – сообщил губернатор.

По данным пресс-службы правительства региона, в ремонтных предприятиях и сельскохозяйственных организациях области продолжается подготовка техники к полевым работам 2017 года.

До начала полевых работ остается подготовить 450 тракторов, 300 сеялок, немногим более 500 культиваторов, борон, плугов, лущильников и других сельхозмашин. Отремонтировано более 1 240 тракторов (73 %), 560 сеялок (65 %), более половины подлежащих ремонту почвообрабатывающих машин, охвачено ремонтом 200 тракторов, 120 сеялок и 200 почвообрабатывающих машин.

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#областная власть #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    986 миллионов из федерального бюджета колоссальные средства. Видно же, что Москва засуетилась в нашу сторону)

  • Хамелеончик

    Хамелеончик
    1 час назад

    Здорово! Еще одна хорошая новость!

  • Лариска

    Лариска
    1 час назад

    Тамбовский района вообще являет собой хороший пример. Прям приятно читать.

  • Wide

    Wide
    1 час назад

    Ну вот и замечательно! Больше всего порадовало: "подписано соглашение о выплате достойной зарплаты работникам..."

  • Фанат_BLG

    Фанат_BLG
    25 минут назад

    Главное, чтобы все обозначенные задачи были выполнены! Тогда и результат будет хороший!

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