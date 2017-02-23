Умер актёр Александр Кузнецов, сыгравший в «Балладе о солдате»

Фото: Комсомольская правда

В Москве на 82-м году жизни скончался актёр Александр Кузнецов, сыгравший в фильмах «Баллада о солдате» и «Адъютант его превосходительства. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье его ученица, актриса Татьяна Лютаева.

«Александр Всеволодович Кузнецов скончался. Прощание состоится в Первой градской больнице 7 марта в 13:00 по московскому времени», – сообщила Лютаева. «Мой Учитель, мой второй Отец, мой Друг, Писатель, Артист, Режиссёр, Сценарист, Эрудит, каких больше не видела, Александр Всеволодович Кузнецов ушёл от нас... Вечная память… Спасибо Вам великое!», – написала актриса в Instagram.

Место похорон будет уточнено позже.

Александр Кузнецов родился 21 мая 1935 года в Москве. Учился в ГИТИСе, в 1959 году был принят в Московский театр миниатюр, где работал как актёр и режиссёр. В кино Александр Всеволодович дебютировал в 1959 году у Григория Чухрая в легендарном фильме «Баллада о солдате» (роль Гаврилкина). Среди заметных киноработ актёра – Слава в «Утренних поездах», часовой в «Адъютанте его превосходительства», начальник штаба Лимона в «Чиполлино», дядюшка Домовой в «Там, на неведомых дорожках» и другие.

Кузнецов работал и как режиссёр, кроме того, он был соавтором сценария к фильму «Когда я стану великаном». Он также преподавал во ВГИКе – сначала на актёрском курсе Алексея Баталова, затем – на режиссёрском курсе Марлена Хуциева. С середины 1980-х годов Кузнецов занялся литературной деятельностью, стал автором четырёх книг.

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