Тепло, но ветрено: прогноз погоды в Амурской области на 6 марта

В Амурской области 6 марта ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдет слабый снег. Северо-западный ветер усилится до 12-17 метров в секунду. Температура в южных и центральных районах составит минус 2-7 градусов. В северных районах термометры покажут от нуля до минус 5, местами – минус 7-12.

В Благовещенске рано утром за окном было минус 14 градусов. Северо-западный ветер дул со скоростью 3-6 метров в секунду. В течение дня в городе установится переменная облачность, без существенных осадков.

Северо-западный ветер разгонится до 15 метров в секунду. Термометры покажут от нуля до минус 2, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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