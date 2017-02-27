Почти 13 % населения в России – нищие: обзор прессы

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Черепа каких людей найдены в Китае; на сколько миллиардов увеличилось совокупное состояние богачей; как большинство жителей России относятся к олигархам; кем постепенно становятся женщины – эти новости включил в сегодняшний обзор прессы его автор и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

Удивительную находку сделала совместная команда археологов из Китая и Соединенных Штатов – об этом пишет «Панорама». Во время раскопок, которые велись неподалеку от китайского города Сюйчан, были обнаружены человеческие черепа. Ученые считают, что они принадлежат виду человека, который представлял собой нечто среднее между неандертальцами и современными людьми. По мнению исследователей, возраст потрясающей находки – от 105 до 125 тысяч лет. Сейчас сформирована международная группа специалистов, которая займется более подробным ее изучением.

Если читатели не знают, сколько в минуту зарабатывает Билл Гейтс, им стоит найти в этом же издании информацию, где со ссылкой на разные источники говорится о том, что совокупное состояние мировых толстосумов увеличилось на 680 миллиардов долларов и достигло… Впрочем, все эти триллионы трудно представить, поэтому называть конечную сумму обозреватель не стал. Интенсивнее всего богатели на Маврикии, в Шри-Ланке и во Вьетнаме.

Что интересно: Россия входит в топ-5 по числу миллиардеров. И сейчас в руках 0,1 % населения сосредоточено две трети совокупного состояния жителей страны.

Да, а Гейтс зарабатывает 6 659 долларов в минуту.

Вам статья

Порадовавшись за Гейтса, автор обзора советует читателям раскрыть «Аргументы неделi», где пишут, что число нищих, имеющих душевой доход ниже прожиточного минимума, в начале 2017 года достигло почти 13 % населения. Это на 5 % выше 2015 года и на 13,3 % больше, чем в 2014 году.

Безработица, по официальным цифрам, правда, низкая. Но на практике даже само государство и принадлежащие ему компании втихую проводят массовые увольнения – в медицине, образовании… Штат РЖД только за 3-й квартал 2016 года сократился на 30 тысяч человек. На АвтовАЗе сократили очередные 8 тысяч рабочих (детали – в еженедельнике).

Как отрапортовал Росстат, в январе 2017 года доходы населения формально выросли на 8 %. Но это произошло за счёт январской выплаты пенсионерам 5 тысяч руб.

Очень интересно

Тему богатства и мыслей по его поводу Павел Савинкин завершает небольшой заметкой, найденной в еженедельнике «Труд-7». Здесь говорится, что большинство жителей России к отечественным олигархам относятся «стабильно отрицательно», – это (наверное, неожиданно для себя) выявил ВЦИОМ. Мультимиллиардеров считают хапугами, непонятным способом нагревших руки на приватизации 90-х. Хотя причем здесь слово «непонятность»?

Летят утки

Теперь о науке. Заметка найдена в газете «Тихоокеанское обозрение». Здесь пишут об уникальном путешествии, которое готовят английские океанографы. Они намерены отправиться к центру Земли при помощи бурового судна «Тикю», созданного японскими специалистами. Главной целью ученых является изучение разлома земной коры, вызвавшего в прошлом году одно из сильнейших землетрясений. Кроме того, предполагается исследовать окружающую земное ядро мантию, о которой сейчас почти ничего неизвестно. Деталей этого эксперимента нет, поэтому непонятен принцип такого путешествия, известно лишь, что проект оценивается в один миллиард долларов.

Напишут же такое

И опять «Аргументы неделi» – не так часто это издание попадает в руки, увы… Но менее интересной от этого не становится. Так вот, здесь рассказывают о том, что именно женщины постепенно становятся сильным полом. Так, в США 65 % национального богатства контролируют женщины, а 85 % бездомных составляют мужчины. Женщины тратят в 4 раза больше денег, их на 20 % больше учится в вузах. Зато 94 % смертей на рабочем месте происходят с мужчинами. В конце концов недавно женщина чуть не стала президентом страны!

Еще приводятся цифры, сколько женщин служит в армии, на флоте (в том числе на атомных подлодках!) и полиции. Ну и т.д. И это ничтожно маленькая доля выкладок, на основании которых социологи считают, что наступает эра матриархата. Хотя, не надо быть социологом, и без них многие понимают, что матриархат и не заканчивался…

На посошок

Чтобы несколько разрядить впечатление от только что прозвучавшей информации, Павел Андреевич называет заметку из «Убойной силы», в которой рассказывается, как в новокузнецком ТЮЗе на спектакле «Конек-Горбунок» некий артист вошел в раж и значительно отклонился от классического текста, высказав свое отношение к Царю современными словами. Нецензурными. Ну тут и Царь за словом в карман не полез. «На том и завершаю обзор», – пишет Павел Андреевич.

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