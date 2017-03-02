Юбилеи 6 марта: Терешкова, Уткин и Гарсиа Маркес

Фото: Праздники сегодня

80 лет назад родилась Валентина Терешкова – первая женщина-космонавт, 10-й космонавт мира, Герой Советского Союза. Первоначально предполагался одновременный полёт двух женских экипажей, однако в марте 1963 года от этого плана отказались, и стала задача выбора одной из пяти кандидатур.

При выборе Терешковой на роль первой женщины-космонавта, кроме успешного прохождения подготовки, учитывались и политические моменты: Терешкова была из рабочих, тогда как, например, Пономарёва и Соловьёва — из служащих. Кроме того, отец Терешковой, Владимир, погиб во время советско-финской войны, когда ей было два года.

В день своего полёта в космос Валентина Валдимировна сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов, о полёте они узнали из новостей по радио. Позывной Терешковой на время полёта – «Чайка»; фраза, которую она произнесла перед стартом: «Эй! Небо! Сними шляпу!» (изменённая цитата из поэмы Маяковского «Облако в штанах»).

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100 лет назад родился Уилл Айснер – американский передовой и влиятельный иллюстратор, которого называют «отцом» графического романа. Айснер начал рисовать комиксы в 1930-х годах в Нью-Йорке. Первое своё произведение «Контракт с Богом» он опубликовал в 1938 году. В 1940 году в свет выходит газетное приложение The Spirit, учредителем которого стал Уилл Айснер. В приложение входили три комикса, главным героем истории стал детектив Денни Кольт. The Spirit имел колоссальный успех. В 1978 году вышла книга «Контракт с Богом», которая считается первым графическим романом –жанр, над которым Айснер работал до конца своей карьеры. Его другие графические романы – «Строительство», «Последний день во Вьетнаме» и «Фейгин – Еврей». Айснер также является автором двух научно-популярных книг: «Комиксы и Последовательное искусство» и «Графическое Повествование».

В 1988 году была учреждена премия Айснера – она вручается на ежегодной встрече представителей искусства комиксов Comic-Con и является одной из самых уважаемых наград в отрасли комиксов.

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«У меня была жена и двое маленьких сыновей. Я работал пиар-менеджером и редактировал киносценарии. Но чтобы написать книгу, нужно было отказаться от работы. Я заложил машину и отдал деньги Мерседес. Каждый день она так или иначе добывала мне бумагу, сигареты, все, что необходимо для работы. Когда книга была кончена, оказалось, что мы должны мяснику 5000 песо — огромные деньги. По округе пошел слух, что я пишу очень важную книгу, и все лавочники хотели принять участие. Чтобы послать текст издателю, необходимо было 160 песо, а оставалось только 80. Тогда я заложил миксер и фен Мерседес. Узнав об этом, она сказала: "Не хватало только, чтобы роман оказался плохим"».

90 лет назад родился Габриель Гарсиа Маркес – всемирно известный колумбийский писатель, представитель литературного направления «магический реализм», лауреат Нобелевской премии по литературе 1982 года. Его произведения – «Сто лет одиночества», «Осень патриарха», «Любовь во время чумы», «Генерал в своём лабиринте», «Полковнику никто не пишет», «Хроника объявленной смерти» и другие – стали настоящей классикой мировой литературы.

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Своё 45-летие сегодня отмечает Василий Уткин, журналист и телекомментатор, ведущий телепередачи «Футбольный клуб», теле- и радиоведущий, шоумен, актёр, один из совладельцев портала sports.ru. С 2010 по 2015 годы Уткин был главным редактором спортивных каналов «НТВ-Плюс»; с ноября 2015 по февраль 2016 года – сотрудником телеканала «Матч ТВ». С марта 2016 года Уткин является комментатором телеканала Eurosport.

Кроме того, Василий Вячеславович запомнился зрителям по роли кандидата в губернаторы Игоря Цаплина в спектакле «День выборов» «Квартета И», а впоследствии – и в фильмах «День выборов» и «День выборов 2».

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