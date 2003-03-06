Ценники в евро: история Приамурья

В 2009 году в благовещенских бутиках и салонах импортных товаров появились ценники в евро. Как объяснили продавцы, цены на иностранную валюту, а, соответственно, и привозной товар меняются так быстро, что приходится несколько раз в неделю переписывать ценники. Во избежание этого владельцы магазинов придумали указывать цены в валюте.

В 1917 году 6 марта был создан Амурский областной комитет общественной безопасности. Он стал местным органом Временного правительства.

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6 марта 1919 года села Тамбовка и Жариково (Тамбовский район) были заняты партизанской армией Георгия Дрогошевского.

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В 1940 году «Амурская правда» сообщила, что участник Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, куйбышевская (ныне город Белогорск) районная газета «Сталинское знамя», награждена дипломом II степени и денежной премией.

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В 1981 году в Мазановском районе учрежден Ульминский орнитологический заказник областного значения площадью 190 тысяч гектаров.

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6 марта 1987 года благовещенская гостиница «Зея» приняла первых посетителей. По проекту конца 70-х годов, здание должно было иметь 16 этажей, впоследствии его решили сделать несколько ниже. Впрочем, до недавнего времени эта гостиница все равно оставалась самой высотной в областном центре.

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6 марта 1994 года Генеральный штаб утвердил акт передачи ракетного соединения «Свободный-18» в состав военно-космических сил. Это стало одним из первоначальных этапов создания космодрома на амурской земле. Первый запуск космических объектов был запланирован в 2001 году, но космодром выполнил взятые на себя повышенные обязательства досрочно: уже через три года состоялся запуск первого спутника.

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В 2003 году 6 марта Благовещенск и Хэйхэ обменялись женщинами в погонах. Делегация из 50 амурских женщин – сотрудниц областного и городского УВД на один день уехали в Хэйхе. Впервые в программе пребывания на том берегу Амура, кроме культурной программы и посещения магазинов, было и знакомство с техническим оснащением полицейских участков.

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Приказ о ликвидации вагонного депо в Шимановске пришёл 6 марта 2015 года. Согласно законодательству, депо проработает ещё три месяца. Без работы могут остаться более 300 человек. Как рассказала председатель первичной профсоюзной организации депо «Шимановская» Людмила Дёрова, в Шимановске на ЗабЖД есть всего 10 вакантных мест для работников депо. Московская комиссия предлагала работу в Минеральных Водах, однако ехать на другой конец страны люди не согласны.

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#животные #история

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