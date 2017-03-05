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5 марта 2017, 22:55 6

Тройное убийство семьи в Благовещенске совершил один из ее членов

Тройное убийство семьи в Благовещенске совершил один из ее членов

Редакции ИА «Амур.инфо» стало известно из источников, заслуживающих доверие, что тройное убийство семьи в коттедже на Плодопитомнике совершил один из ее членов – 30-летний сын. Сначала он убил родителей, а потом себя. Молодой мужчина страдал психическим заболеванием.

Как сообщало Амур.инфо, тела погибших с множественными ножевыми ранениями нашли родственники днем 2 марта. В доме не было следов кражи или разбоя. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 2 пункт «а» «Убийство двух и более лиц» УК РФ.

В православном сообществе Благовещенска активно обсуждается случай, который произошел в одном из храмов города 1 марта. Об этом на своей странице в соцсети рассказал священник Святослав Шевченко.

«В среду, после литургии Преждеосвященных Даров, в нашем храме случилось неординарное происшествие. Честно признаюсь, о таком читал лишь в древних патериках. В алтарь сквозь закрытые царские врата и задёрнутую завесу ворвался человек. Он буквально нырнул к престолу, выломав врата. Всю службу он простоял в сторонке с закрытыми глазами и блаженной улыбкой, умилённо сложив ладошки в молитвенном жесте. Когда началось таинство Причастия, парень стал делать неадекватные движения, похожие на те, что я видел у адептов Кашпировского на его сеансах. Позже прихожане вспомнили, что этот человек приходил к священнику и жаловался, что с началом Великого поста с ним происходит что-то странное. В частности, он в исступлении сорвал с себя нательный крестик. Сегодня стало известно, что вся семья того парня погибла от ножа», – пишет священник.

Погибшая семья была известна в бизнес-кругах Благовещенска. Фирма занималась производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей, торговлей косметическими и парфюмерными товарами в розницу, автомобильными деталями.

Соседи характеризовали супругов как спокойных и неконфликтных.

Расследование уголовного дела продолжается, официальные итоги будут известны позже.

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#происшествия

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    1 час назад

    Вот вам и "банда коноря" Не пережил пацаньчик очередную весну и родным не дал.

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    54 минуты назад

    Сам себе тоже нанёс множественные ранения?

  • exStudento

    exStudento
    53 минуты назад

    Ой. А где истерички из первой новости? Ну те, что про "лихие 90-е" стопицот страниц комментариев накатали

  • Maikl

    Maikl
    50 минут назад

    Странно канешь.. АИ опять слухи распространяет, почему бы не дождаться официального заявления... а пока все очень не понятно и смутно.. рейтинг поднимают видимо..

  • mikey007

    mikey007
    45 минут назад

    Ну бывает.Че.

  • Бриз

    Бриз
    24 минуты назад

    Был как то случай, описанный в америке. Полицейский отчёт: - Она застрелила себя тремя выстрелами в висок!

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