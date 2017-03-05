Тройное убийство семьи в Благовещенске совершил один из ее членов

Редакции ИА «Амур.инфо» стало известно из источников, заслуживающих доверие, что тройное убийство семьи в коттедже на Плодопитомнике совершил один из ее членов – 30-летний сын. Сначала он убил родителей, а потом себя. Молодой мужчина страдал психическим заболеванием.

Как сообщало Амур.инфо, тела погибших с множественными ножевыми ранениями нашли родственники днем 2 марта. В доме не было следов кражи или разбоя. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 часть 2 пункт «а» «Убийство двух и более лиц» УК РФ.

В православном сообществе Благовещенска активно обсуждается случай, который произошел в одном из храмов города 1 марта. Об этом на своей странице в соцсети рассказал священник Святослав Шевченко.

«В среду, после литургии Преждеосвященных Даров, в нашем храме случилось неординарное происшествие. Честно признаюсь, о таком читал лишь в древних патериках. В алтарь сквозь закрытые царские врата и задёрнутую завесу ворвался человек. Он буквально нырнул к престолу, выломав врата. Всю службу он простоял в сторонке с закрытыми глазами и блаженной улыбкой, умилённо сложив ладошки в молитвенном жесте. Когда началось таинство Причастия, парень стал делать неадекватные движения, похожие на те, что я видел у адептов Кашпировского на его сеансах. Позже прихожане вспомнили, что этот человек приходил к священнику и жаловался, что с началом Великого поста с ним происходит что-то странное. В частности, он в исступлении сорвал с себя нательный крестик. Сегодня стало известно, что вся семья того парня погибла от ножа», – пишет священник.

Погибшая семья была известна в бизнес-кругах Благовещенска. Фирма занималась производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей, торговлей косметическими и парфюмерными товарами в розницу, автомобильными деталями.

Соседи характеризовали супругов как спокойных и неконфликтных.

Расследование уголовного дела продолжается, официальные итоги будут известны позже.

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#происшествия

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