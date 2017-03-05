Житель Владивостока за 100 долларов прогулялся в ластах по городу

Житель Владивостока в ластах дошёл из микрорайона Эгершельд до железнодорожного вокзала за 100 долларов. Спор возник между участниками популярного автомобильного сообщества города, сообщает РИА «Восток-Медиа». В социальных сетях краевого центра начали появляться множественные видеоролики, где мужчина идет по городу в ластах.

Как оказалось, на такой шаг смелый житель Владивостока решился за деньги. Идея провести городской забег в ластах появилась у пользователей портала Drom.ru. Согласно выдвинутым условиям, участник спора – пользователь под ником Skip – обязался прошлёпать в ластах от конечной остановки общественного транспорта с Токаревской кошки до железнодорожного вокзала за вознаграждение 100 долларов США.

Мероприятие состоялось в субботу, 4 марта, и его условия были выполнены. Об этом позднее на форуме отчитались сами участники. Кроме того, подтверждением «ластомарафона» стали видеозаписи секунданта и ролики в социальных сетях от ошарашенных очевидцев.

Сейчас активисты обсуждают, кто бы смог повторить этот подвиг и за какую сумму. Большинство участников признаются, что вообще не пошли бы на подобное, другие же согласились бы за вознаграждение от 100 до 1 000 долларов.

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#Дальний Восток #юмор

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