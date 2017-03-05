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5 марта 2017, 19:57 5

Похороны Владимира Сушкова пройдут в Москве 7 марта

Похороны Владимира Сушкова пройдут в Москве 7 марта

Определены день и место прощания с известным предпринимателем, председателем правления ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» Владимиром Сушковым. Его похоронят во вторник, 7 марта, в российской столице на Троекуровском кладбище. Церемония прощания состоится в 11 часов в ритуальном зале Центральной клинической больницы.

На прощание с Владимиром Николаевичем отправятся его родственники, часть друзей, представители ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО», также прилетят китайские партнёры, сообщил ИА «Амур.инфо» генеральный директор ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» Алексей Лазуткин.

Владимир Сушков скончался в Москве после продолжительной болезни в ночь с 3 на 4 марта. Ему было 62 года. Он отошел от дел несколько лет назад, боролся с тяжелым заболеванием.

Известные в Приамурье люди выразили соболезнования в связи с кончиной Владимира Сушкова.

Просмотров всего: 1053

#память

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Комментарии
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  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Собственно вся наша дальнейшая перспектива, уже и хоронить здесь не модно.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Зачем амуринфа нам это знать? земля ему пухом. Кусок границы передал по наследству?

  • Юрий Щукин

    Юрий Щукин
    1 час назад

    Якобы новостная, но заказуха. 100% нехвалебные комменты трутся безжалостно.

  • Агент 47

    Агент 47
    1 час назад



    Троекуровском кладбище.



    Местечко стоит как у нас квартира однокомнатная

  • mikey007

    mikey007
    1 час назад

    А че у нас то героя не захоронили?

    Мып памятник соорудили....

    А родичи все там, работал на маскву....понятно

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