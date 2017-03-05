Похороны Владимира Сушкова пройдут в Москве 7 марта

Определены день и место прощания с известным предпринимателем, председателем правления ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» Владимиром Сушковым. Его похоронят во вторник, 7 марта, в российской столице на Троекуровском кладбище. Церемония прощания состоится в 11 часов в ритуальном зале Центральной клинической больницы.

На прощание с Владимиром Николаевичем отправятся его родственники, часть друзей, представители ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО», также прилетят китайские партнёры, сообщил ИА «Амур.инфо» генеральный директор ЗАО «Пассажирский порт АмурАССО» Алексей Лазуткин.

Владимир Сушков скончался в Москве после продолжительной болезни в ночь с 3 на 4 марта. Ему было 62 года. Он отошел от дел несколько лет назад, боролся с тяжелым заболеванием.

Известные в Приамурье люди выразили соболезнования в связи с кончиной Владимира Сушкова.

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