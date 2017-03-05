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5 марта 2017, 19:43 1

В память о погибшем амурском полицейском Тарасе Соколюке назовут школу

В память о погибшем амурском полицейском Тарасе Соколюке назовут школу

Школа в посёлке Юбилейном Зейского района будет названа именем Тараса Соколюка. Капитан полиции Тарас Соколюк погиб в мае 2016 года в Зее при исполнении служебных обязанностей. Он рос и учился в Юбилейном, и односельчане, и сослуживцы помнят его как надежного, порядочного человека, сообщает «Зейский вестник».

Официально средняя общеобразовательная школа будет носить имя Тараса Соколюка с 1 сентября 2017 года.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», капитан полиции Тарас Соколюк погиб ночью 31 мая при задержании преступников. В декабре 2016 года его родным вручили Орден мужества. Тарасу Соколюку был 31 год. Он родился в посёлке Юбилейный Зейского района, здесь же окончил школу. Затем поступил в Благовещенский торгово-экономический колледж. В 2005 году был призван в армию.

Службу начал с должности участкового уполномоченного милиции. В 2013 году Тарас Соколюк служил на территории Северо-Кавказского региона. За выполнение особо сложных и важных задач, за проявленный профессионализм при организации и проведении оперативно-разыскных мероприятий Тарас был награждён 11 медалями и 5 нагрудными знаками.

В августе 2014 года Тараса назначили на должность оперуполномоченного отдела уголовного розыска МО МВД России «Зейский».

31 мая 2016 года при задержании вооружённого гражданина, подозреваемого в разбое, амурчанин получил смертельное ранение. У него остались жена и маленький сын.

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#закон #Зея #память

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Комментарии
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  • Ксаныч

    Ксаныч
    4 часа назад

    Все правильно, героев нужно знать и помнить!

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