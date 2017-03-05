Елена Сибилева: лечение Даши в Харбине дало первые результаты

Фото: Елена Сибилева

Жительница Благовещенска Елена Сибилева вместе с маленькой дочерью, одной из двойняшек, вот уже несколько месяцев живёт в Харбине. Там её ребёнок, пострадавший в перинатальном центре, проходит пробный курс лечения. Мама говорит, есть положительные результаты. Но сбор денег продолжается – нужны средства на последующие процедуры.

Как сообщила ИА «Амур.инфо» Елена Сибилева, в Харбин вместе с Дашей они приехали в начале декабря. «Планируем пробыть до конца марта, так как заканчивается виза. Она туристическая, мы её уже раз продлевали. У нас уже есть – слава богу! – первые результаты. Даша умеет кушать с ложечки. Но, конечно, не твёрдую пищу, а мягкую. Даша умеет стоять на четвереньках, если её поставить. Конечно, опять-таки недолгое время. Даша может сидеть – конечно, недолго. Сказать, что Даша умеет делать что-то отлично, идеально, не могу сказать. Но это вот наши такие маленькие результаты, которым мы очень-очень рады. И именно благодаря неравнодушным людям мы сейчас в Харбине», – рассказала Елена Сибилева.

Пробный курс лечения полуторагодовалая Даша проходит в реабилитационном центре Второй больницы при Хэйлунцянзском университете китайской медицины в городе Харбине. О сборе средств на поездку сообщало Амур.инфо.

Как рассказала Елена Сибилева, жители Харбина, в том числе местные журналисты, оказались неравнодушны к их горю. «Женщина-китаянка, через которую я снимаю комнату, узнала о ситуации с Дашей, начала приносить нам еду, потом прониклась. Я стала приходить в гости к её семье, а они – ко мне. Я мыться к ним ездила, так как у меня нет душа, даже воды горячей у меня нет. В итоге та семья позвонила харбинским журналистам, а те приехали, посмотрели на ситуацию – так ли это, что ребёнок действительно болеет, всё узнали подробнее. И один или два раза писали про нас статьи и показывали по телевизору», – поделилась благовещенка.

«Понимаете, приходят незнакомые люди, обнимают Дашу, суют деньги в конвертиках. И в России, и в Китае есть огромное количество добрых людей. Так как у меня своих ресурсов не было, если бы не люди, если бы не их помощь, я бы не оказалась в Харбине. Но самое главное, повторюсь, что всё не зря: у нас есть результаты, нам есть куда стремиться. Первый курс прошёл – а она уже кушать начала! Умеет дольше удерживать игрушки в руках», – говорит Елена.

Сбор средств на лечение Даши все еще не закрыт. «Следующую поездку пришлось перенести на август, потому что сейчас денег нет, надеемся, что соберём. Сейчас идёт лечение ганглиозидом – 20 дней колем, 10 отдыхаем. Одна ампула стоит около 2 000 рублей, очень дорого. Благодаря сборам в WeChat, сборам в Китае я осталась ещё на февраль-март. Благодаря этим деньгам мы и продолжаем здесь лечение. У Даши есть прогресс и останавливаться нельзя!» – поделилась благовещенка.

«В Харбин Лена с Дашкой попали благодаря тому, что один китайский доктор взял нужную бумагу в клинике Харбина и всё узнал. Другой добрый китайский человек попросил своего друга, которого мы в глаза не видели, найти жильё рядом с больницей, и тот честно бродил по квартирам и искал варианты! Нашёл!

Риелтор при заселении увидела Дашку и прониклась: потихоньку стала носить угощения, познакомила со своей семьей чужую русскую мамочку с больным ребенком, потащила домой к себе в гости помыться и покушать, помогла продлить визу и стала незаменимой второй мамой в чужом Харбине. Новый год Дашка с Леной встретили в китайской семье с детками и бабушкой. Сын нашей китайской мамы, 19-летний студент, помогал все каникулы, как мог, и привёл к Лене харбинских корреспондентов... Лена не знает китайского, а китайцы – русского, но каким-то волшебным образом все это происходит!

История Дашки всколыхнула Харбин, потому что ею поделились харбинцы с большим сердцем! ... И не хватает слов для благодарности…» – так высказалась сестра Елены Наталья, которая регулярно публикует посты о том, как идут дела у Елены и её двойняшек.

Даша Сибилева – одна из 1,5-годовалых двойняшек, пострадавшая при рождении от ошибки врачей. Елена одна воспитывает детей. Вторая девочка – Вика – находится с близкими родными всё время, пока мама борется за жизнь сестры. Даша почти всю жизнь провела в больницах. Основной диагноз Даши: ДЦП спастической формы, но интеллект у ребенка сохранён.

«Столько больничных палат сменили Лена с Дашей, мы не считали, но дома они были несравненно меньше. Вика, двойняшка Даши, чаще видит маму на фото и видео, чем вживую...» – говорит сестра Елены.

Сейчас Даша проходит пробный курс в клинике при институте традиционной медицины Харбина, и у нее уже есть маленькие успехи. Курс лечения Даше расписали на 3 года, требуется огромная сумма. Родным и друзьям собрать ее не под силу, необходима помощь. Так, только на полгода нужно 166 160 юаней.

Информация для желающих помочь Даше Сибилевой:

Сбербанк 4276 0300 1666 7087

Мобильный банк +7 961 954 80 54

Счет банка КНР: China Citic Bank 6217 7131 0124 6712 SIBILEVAELENA

WeChat -кошелек: 15590867075 (Елена Сибилева)

Телефоны для связи: +7 909 883 31 99 - бабушка Вера Григорьевна, +7 961 954 80 54 – мама Елена (ватсап), 15590867075 – Елена ( КНР).

История Даши, Вики и их мамы стала известна на всю Амурскую область осенью 2015 года. Елена Сибилева во время родов в областном перинатальном центре чуть не погибла от кровотечения. Сначала женщине медикаментозно остановили родовую деятельность, на следующий день началась отслойка плаценты. Медики провели экстренное кесарево сечение. Дети самостоятельно не задышали, их спасали в реанимации. Внутриведомственная комиссия подтвердила вину дежурного врача перинатального центра.

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