Амурчанке Татьяне Лесик снова нужна помощь для борьбы с раком

Жительница амурского города Тында Татьяна Лесик просит о помощи – ей нужны средства на лечение. С 2011 года она борется с раком. Её имя знакомо многим тындинцам – Татьяна, исполнительница русских народных песен, была руководителем хоровых коллективов, инструктором по фитнесу.

«Уважаемые мои друзья и жители моего любимого города Тында! В 2011 году вы оказали мне неоценимую помощь в лечении моей болезни, рака молочной железы. Я так благодарна всем, кто откликнулся на мою беду и принял участие, уделив своё личное время, силы и денежные средства. В Израиле мне сделали операцию и таким образом продлили жизнь ещё на 6 лет, подарив радость общения со своей любимой семьей. На протяжении этих лет болезнь возвращалась вновь и вновь... Многолетняя борьба истощила эмоционально и финансово. Но я по-прежнему продолжаю бороться, прохожу очередной курс химиотерапии», – обращается Татьяна.

По её словам, лечение в России не даёт особых результатов. Надежду на правильное лечение на генетическом уровне дают передовые методы диагностики в Южной Корее.

«Они могут подобрать лекарственный препарат именно для моего заболевания и помочь в дальнейшем лечении. Поэтому мне необходима ваша помощь вновь. Если у вас есть возможность помочь мне, то я буду признательна за любую оказанную помощь», – обращается амурчанка.

Все, кто хочет помочь Татьяне, могут перевести деньги на номер карты Сбербанка: 4276 0300 1341 9300.

Номер счета для безналичных перечислений: 40817810503000466232 Лесик Татьяна Ивановна.

Можно передать лично, телефон для связи 8914-562-62-96.

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