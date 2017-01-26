Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
5марта
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 15:53 0

Директор спортшколы Белогорска после инцидента с ребёнком попал под суд

Директор детской спортивной школы № 1 Белогорска привлечён к административной ответственности. Как сообщало ИА «Амур.инфо», воспитанника с тренировки увезли на скорой. До сих пор школьник находится на медицинском обследовании и лечении. У ребёнка диагностирован инфаркт.

По факту происшествия провела проверку прокуратура Белогорска. Установлено, что учреждение дополнительного образования нарушило лицензионные требования – не создало безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, с учётом соответствующих требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах в соответствии требованиями закона «Об образовании в Российской Федерации».

Как выяснилось, несовершеннолетний не имел медицинской справки и не был зачислен в списки учащихся школы. Прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении директора учреждения. Суд вынес вердикт – штраф в размере 15 000 рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

Просмотров всего: 330

#Белогорск #закон #школа

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 9

Юные ученые Благовещенска: прибор по очистке воды и автомат из картона (фото)
В России и мире

Осуждённые Приморья гасят долги, делая котлеты и маргарин
Общество 36

Амурчанам младше 14 лет хотят запретить кататься на гироскутерах
Общество 23

Белогорцам выдают талоны на льготную помывку в бане