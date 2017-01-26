Директор спортшколы Белогорска после инцидента с ребёнком попал под суд

Директор детской спортивной школы № 1 Белогорска привлечён к административной ответственности. Как сообщало ИА «Амур.инфо», воспитанника с тренировки увезли на скорой. До сих пор школьник находится на медицинском обследовании и лечении. У ребёнка диагностирован инфаркт.

По факту происшествия провела проверку прокуратура Белогорска. Установлено, что учреждение дополнительного образования нарушило лицензионные требования – не создало безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, с учётом соответствующих требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах в соответствии требованиями закона «Об образовании в Российской Федерации».

Как выяснилось, несовершеннолетний не имел медицинской справки и не был зачислен в списки учащихся школы. Прокурор возбудил дело об административном правонарушении в отношении директора учреждения. Суд вынес вердикт – штраф в размере 15 000 рублей, сообщает прокуратура Амурской области.

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