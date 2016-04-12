Амурчане отправили Валентине Терешковой сотню открыток

Фото: amur.er.ru

Жители Амурской области поздравили с юбилеем Героя Советского Союза, первую женщину-космонавта, депутата Госдумы Валентину Терешкову. Акция прошла по всей стране – люди готовили памятные открытки. Сто поздравлений на бумаге от амурчан на имя Валентина Владимировны прибыли в Москву.

Поздравления Терешковой адресовали ветераны и молодёжь, люди среднего возраста и дети, учащиеся профильных аэрокосмических классов Приамурья. В обращениях Валентину Владимировну поблагодарили за неоценимый вклад в развитие мировой космонавтики и достойный пример для подрастающего поколения, искренне пожелали ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемого заряда жизненной энергии. В понедельник, 6 марта, все поздравления амурчан вручат Валентине Терешковой.

6 марта Валентина Терешкова отметит 80-летний юбилей. С 27 февраля по 1 марта в общественных приёмных партии «Единая Россия» можно было оставить свои поздравления на специальных открытках.

Валентина Терешкова была в Благовещенске в апреле 2016 года. Первая женщина-космонавт приехала вместе с первым человеком, вышедшим в открытый космос, Алексеем Леоновым. Здесь они участвовали в памятных мероприятиях в честь Дня космонавтики, общались со студентами и школьниками.

Покидая Амурскую область, Валентина Владимировна ответила на вопросы Александра Ярошенко в программе «Простые вопросы». Живая легенда отечественной космонавтики рассказала о том, как появился её позывной «Чайка», почему не нужно бояться космодрома Восточный, а также о том, что помогала семье Юрия Гагарина.

Просмотров всего: 108

#космос #праздники

распечатать