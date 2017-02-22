Сверстники юного тындинца опровергают версию, что он погиб из-за игры «Синий кит»

Фото: lixpix.ru

Поводами к самоубийству подростка из Тынды могли стать несчастная любовь и отношения в семье. Знакомые погибшего опровергают одну из озвученных версий о том, что парень свёл счёты с жизнью из-за нашумевшей игры «Синий кит». В окружении школьника считают, что у парня на это были другие причины.

Сверстники описывают тындинца, который спрыгнул с 16-этажки, как очень тихого, спокойного и замкнутого в себе.

«В школе над ним даже издевались, хотя, ну как издевались, – шутили, называя его "эмо". Он хорошо учился, был почти отличником. Версии разные, но "Синий кит" тут вообще не рассматривается никак. Он любил девушку, с которой не сложилось. Плюс к этому у него с родителями были ужасные отношения, как он сам говорил не раз. Всё случилось из-за любви и семьи», – поделилась с Амур.инфо одна из знакомых парня, школьница.

Его сверстники говорят – парень был замкнутый, жил в своём мире, отчасти поэтому в его аккаунтах нет личных фотографий.

«Не верьте слухам, прошу. Сейчас во всем будут винить эту игру. У парня другие были проблемы совсем», – поделилась знакомая парня.

Погибший учился в 9 классе второй тындинской гимназии. Его семья довольно известна, родственники занимаются предпринимательской деятельностью. По факту трагедии правоохранительные органы ведут проверку.

Между тем с утра воскресенья во многих соцсетях тындинцы получают и рассылают сообщение, в котором полиция якобы рекомендует в это воскресенье никуда не отпускать детей.

В амурском управлении МВД сообщили, что никаких таких писем ведомство не рассылало. Очевидно, это «утка».

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#криминал #происшествия #Тында

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