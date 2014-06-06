Благовещенская творческая молодёжь продумывает, как арт-подвал может зарабатывать

4 марта в арт-подвале Амурского областного краеведческого музея прошли два первых официальных мероприятия Центра прикладной урбанистики. Стартовым заданием было разработать несколько проектов для обустройства одного из городских общественных пространств – арт-подвала в музее.

Все идеи были придуманы и представлены в рамках первого воркшопа. На мероприятии собралось более 30 человек.

Для начала Центр провёл для участников вводную лекцию, на которой руководитель Игорь Кольцов рассказал о методах и способах использования городских пространств для более комфортной жизни – как задействовать в проектах максимальное количество людей, находить нетривиальный подход решения проблемы, а при правильной организации процесса и распределении ресурсов получать от своей идеи эмоции и доход.

Аудитории было предложено поэкспериментировать и сделать наброски нескольких проектов, которые, возможно, уже в ближайшее время будут здесь реализованы.

Для начала участники определили проблемы общественного пространства, остановились на аудитории – кто может собираться в арт-подвале. Молодёжь предположила, что это могут быть молодые мамы, пенсионеры, студенты творческих специальностей, спортсмены, театралы, художники и молодые дизайнеры. Самым объёмным заданием оказалось определить проблемы общественного пространства. Их было озвучено около 30 – от нехватки персонала (экскурсоводов, администраторов, SMM специалистов и др.) до крутых ступенек в подвал и отсутствия туалета.

В результате коллективного обсуждения был предложен ряд проектов. Это ярмарка вакансий, фестиваль инновационных технологий, еще одно предложение по насыщению контента – использование помещения для проведения модных показов. Также было предложено обустроить прилегающую к арт-подвалу территорию, поручив это студентам последних курсов, обучающихся в «творческих» вузах. А увлечение молодых мамочек кулинарией во время декрета породило ещё один проект – дегустация и ярмарка домашней выпечки. Подогреть интерес к арт-площадке предлагается, реализовав и проект «Капсула времени».

Подробнее о них можно прочитать в рубрике «Культпросвет» с Натальей Шлямовой.

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#жизнь

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